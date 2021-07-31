1 августа
Красноярск
погода +19 °C
73.14
 
€ 86.99
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

ФК «Енисей» проиграл «Алании»

Главная Спорт
Красноярск
21:46 31 Июля 2021
футбол, енисей, красноярск
версия для печати Ico_print

Футбольный клуб Красноярского края проиграл матч с владикавказской «Аланией» со счётом 0:3.

Состав Красноярской команды: Ребров, Масловский, Лапшов, Сухомлинов (Феррейра, 88), Марков, Цховребов, Чибисов (Иванов, 68), Ланин, Зотов (Ломакин, 88), Лаук (Скворцов, 62), Саная (Канаплин, 68).

ФК «Енисей» проиграл «Алании»

Напомним, что накануне в тренерском составе «Енисея» произошли изменения и готовил клуб к встрече Виктор Тренев, который изменил игровую схему перед матчем с «Аланией». 

«После таких поражений тяжело что-то комментировать. Я скажу, что у нас был план на игру, мы изучали соперника, знали сильные и слабые стороны. Считаю, что в первом тайме стратегия себя оправдала, – рассказывает исполняющий обязанности главного тренера ФК "Енисей" Виктор Тренёв. — Были ответные быстрые атаки, выбегания, два хороших голевых момента, просто мы их не реализовали».

В комментариях под видео с пресс - конференции к матчу во «ВКонтакте» фанаты высказали совсем другое мнение:

— И.о главного тренера благодарит команду за 0:3 на домашнем стадионе. Это как? При этом говорит, что установка на матч выполнена, сыграли тактически правильно. Прижаться к своим воротам и выносить мяч куда попало вперёд, такая тактика получается была?»

— Очень обидно, что это происходит с моей командой, если бы хотя бы собирался состав с миру по нитке, то можно было бы хоть как-то понять, но в нашей ситуации... Как за год можно разучиться играть??? Соберитесь уже, скоро может быть поздно, совсем поздно...»

ФК «Енисей» проиграл «Алании»

Благодаря победе «Алания» поднялась на третье место в турнирной таблице ФНЛ, на счету команды 7 очков в 4 матчах. «Енисей» идет на последнем месте в таблице с 1 очком в 4 играх.

«Контролировали игру, заслуженно победили. Конечно фактор гола сказался. Когда за линией мяча много народу – тяжело вскрывать защиту.  После первого гола нам пришлось играть не в свойственной манере. Поменялся тренер, поменялась тактика. Сегодня была целостная игра», – рассказал старший тренер клуба «Алания-Владикавказ» Спартак Гониев.

Уже через 4 дня пройдёт кубковая встреча, где «Енисей» сыграет с «Акроном» из Тольятти. Начало матча на Центральном стадионе в 19 часов. Игра пройдёт в рамках 1/64 финала.

Фото: ФК «Енисей»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Россиянки взяли серебро и бронзу на Олимпиаде

Россиянки взяли серебро и бронзу на Олимпиаде

31 Июля 2021 г.
в состязаниях по стрельба
Новости Красноярска: Российские гандболистки выиграли у Франции

Российские гандболистки выиграли у Франции

31 Июля 2021 г.
и досрочно вышли в плей-офф Олимпиады-2020
Новости Красноярска: Российские дзюдоисты одолели Монголию, но проиграли Японии на Олимпиаде

Российские дзюдоисты одолели Монголию, но проиграли Японии на Олимпиаде

31 Июля 2021 г.
Состязания за место в полуфинале и финале прошли в один день
Новости Красноярска: Российские волейболистки обыграли США на Олимпиаде

Российские волейболистки обыграли США на Олимпиаде

31 Июля 2021 г.
И вышли в 1/4 финала
Новости Красноярска: Российские теннисисты вышли в финал микста на Олимпиаде в Токио

Российские теннисисты вышли в финал микста на Олимпиаде в Токио

30 Июля 2021 г.
Матч продолжался 1 час и 43 минуты
Новости Красноярска: Школьники Красноярского края поддержали Олимпийских чемпионов

Школьники Красноярского края поддержали Олимпийских чемпионов

30 Июля 2021 г.
Среди участников школьники со всей России
Новости компаний
28/07
Виды и особенности страховок по России и за границей
27/07
Почему снижается общий белок в крови
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Опытный альпинист из Красноярска утонул на озере Светлое в Ергаках

Опытный альпинист из Красноярска утонул на озере Светлое в Ергаках

28 Июля 2021 г.
Ему было 27 лет
Новости Красноярска: Экс-главный тренер ФК «Енисей»: Я в ступоре

Экс-главный тренер ФК «Енисей»: Я в ступоре

30 Июля 2021 г.
Александр Алфёров прокомментировал свою отставку
Новости Красноярска: Красноярец Станислав Меркис будет рулить соцсетями сборной России по футболу

Красноярец Станислав Меркис будет рулить соцсетями сборной России по футболу

28 Июля 2021 г.
Бывший пресс-атташе «Енисея» Стас Меркис получил в Москве повышение
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru