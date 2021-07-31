ФК «Енисей» проиграл «Алании»

Футбольный клуб Красноярского края проиграл матч с владикавказской «Аланией» со счётом 0:3.

Состав Красноярской команды: Ребров, Масловский, Лапшов, Сухомлинов (Феррейра, 88), Марков, Цховребов, Чибисов (Иванов, 68), Ланин, Зотов (Ломакин, 88), Лаук (Скворцов, 62), Саная (Канаплин, 68).

Напомним, что накануне в тренерском составе «Енисея» произошли изменения и готовил клуб к встрече Виктор Тренев, который изменил игровую схему перед матчем с «Аланией».

«После таких поражений тяжело что-то комментировать. Я скажу, что у нас был план на игру, мы изучали соперника, знали сильные и слабые стороны. Считаю, что в первом тайме стратегия себя оправдала, – рассказывает исполняющий обязанности главного тренера ФК "Енисей" Виктор Тренёв. — Были ответные быстрые атаки, выбегания, два хороших голевых момента, просто мы их не реализовали».

В комментариях под видео с пресс - конференции к матчу во «ВКонтакте» фанаты высказали совсем другое мнение:

— И.о главного тренера благодарит команду за 0:3 на домашнем стадионе. Это как? При этом говорит, что установка на матч выполнена, сыграли тактически правильно. Прижаться к своим воротам и выносить мяч куда попало вперёд, такая тактика получается была?»

— Очень обидно, что это происходит с моей командой, если бы хотя бы собирался состав с миру по нитке, то можно было бы хоть как-то понять, но в нашей ситуации... Как за год можно разучиться играть??? Соберитесь уже, скоро может быть поздно, совсем поздно...»

Благодаря победе «Алания» поднялась на третье место в турнирной таблице ФНЛ, на счету команды 7 очков в 4 матчах. «Енисей» идет на последнем месте в таблице с 1 очком в 4 играх.

«Контролировали игру, заслуженно победили. Конечно фактор гола сказался. Когда за линией мяча много народу – тяжело вскрывать защиту. После первого гола нам пришлось играть не в свойственной манере. Поменялся тренер, поменялась тактика. Сегодня была целостная игра», – рассказал старший тренер клуба «Алания-Владикавказ» Спартак Гониев.

Уже через 4 дня пройдёт кубковая встреча, где «Енисей» сыграет с «Акроном» из Тольятти. Начало матча на Центральном стадионе в 19 часов. Игра пройдёт в рамках 1/64 финала.

Фото: ФК «Енисей»