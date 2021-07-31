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Российская олимпийцы уступили Израилю и победили Францию

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Красноярск
19:12 31 Июля 2021
спорт, токио, олимпиада
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Российские дзюдоисты уступили Израилю в схватке за бронзовую медаль в смешанном командном первенстве, со счётом 4:1

Российская олимпийцы уступили Израилю и победили Францию

Российскую команду представляли Мадина Таймазова, Михаил Игольников, Александра Бабинцева, Тамерлан Башаев, Дарья Межецская и Муса Могушков. Единственная победа принадлежит Мадине Таймазовой. Муса Могушков даже не вышел на поле, ведь израильтяне досрочно обеспечили себе победу.

У российской женской сборной по фехтованию на сабле, напротив, золотая медаль. Саблистки победили Францию в финале командного первенства на Олимпиаде в Токио.

В составе сборной России выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольги Никитина. Россиянки одержали победу со счётом 45:41

Российская олимпийцы уступили Израилю и победили Францию

Соревнования были очень драматичными: одна из саблисток нашей сборной получила травму во время соревнований, но продолжила выступать.

«У меня на правой ноге были частичные надрывы. Сейчас доктор сказал, что у меня вообще разрыв. Но я думаю, что в таком случае, я бы сейчас не ходила. Скорее всего, маленький надрыв, – рассказывает Марта Мартьянова для "Спорт-Экспресс". — Была только мысль, что надо вставать и делать все, что ты можешь. Большую роль сыграл адреналин. Мне было больно, но я смогла бороться».

Золотая медаль в женском командном первенстве в сабле стала для России 11-й на Олимпиаде в Японии.

Фото: © Спорт-Экспресс / AFP / Reuters

 

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