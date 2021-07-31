Россиянки взяли серебро и бронзу на Олимпиаде

Российские спортсменки Юлия Зыкова и Юлия Каримова завоевали серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки на 50 м в из трех положений.

«Мы очень рады, что удалось хорошо отработать и выиграть медали. Это очень крутой опыт. Волнение присутствовало на протяжении всего сегодняшнего дня. В финальной перестрелке не следила за попаданиями соперницы, просто разговаривала сама с собой, думала, что необходимо работать до последнего выстрела, делать все четко», — рассказала Юлия Зыкова для пресс-службы ОКР.