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Россиянки взяли серебро и бронзу на Олимпиаде

Главная Спорт
Красноярск
18:05 31 Июля 2021
олимпиада, стрельба, спорт, токио
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Российские спортсменки Юлия Зыкова и Юлия Каримова завоевали серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки на 50 м в из трех положений.

«Мы очень рады, что удалось хорошо отработать и выиграть медали. Это очень крутой опыт. Волнение присутствовало на протяжении всего сегодняшнего дня. В финальной перестрелке не следила за попаданиями соперницы, просто разговаривала сама с собой, думала, что необходимо работать до последнего выстрела, делать все четко», — рассказала Юлия Зыкова для пресс-службы ОКР.

Фото: © Юлия Зыкова / Спорт-Экспресс

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