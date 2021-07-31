Российские гандболистки выиграли у Франции

Российские гандболистки обыграли Францию со счетом 28:27 и досрочно вышли в плей-офф Олимпиады в Токио. Для спортсменок это уже вторая победа на играх в Японии.

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сравнил победу россиянок над Францией с победой над Наполеоном:

«Я сегодня записал девчонкам обращение, сравнив сегодняшний матч с битвой на Бородинском поле. Там история победителя так и не выявила, но все-таки после французы покинули Москву. Я им пожелал проявить лучшие качества, присущие войнам, и спортивное мастерство. Сегодня у них все получилось, – приводит ТАСС слова Шишкарева. — Единственное чувство сейчас – гордость за девчонок. Команда боролась за каждый мяч, дралась за каждый сантиметр площадки. Только с таким настроем и нужно приезжать на Олимпиаду. Матч показал, что все зависит только от нас. Если мы собраны и настроены, нам никто не страшен», — рассказала правый полусредний сборной России по гандболу Анна Вяхирева для пресс-службы ОКР.