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Российские дзюдоисты одолели Монголию, но проиграли Японии на Олимпиаде

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Красноярск
13:00 31 Июля 2021
спорт, борьба, токио, олимпиада
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Российские дзюдоисты уступили в полуфинале Олимпиады-2020. Команда в составе Михаила Игольникова, Мадины Таймазовой, Дарьи Межецкой, Александры Бабинцевой, Мусы Могушкова и Тамерлана Башаева проиграли Японии в смешанных командах со счётом 0:4.

Теперь дзюдоисты будут бороться за бронзовую медаль с победителем матча Франция — Нидерланды. Встреча пройдет сегодня, 31 июля.

Ранее российские дзюдоисты одержали верх над Монголией в матче за место в полуфинале со счётом 4:2.

Фото: © Спорт-Экспресс / Reuters

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