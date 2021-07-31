Российские дзюдоисты одолели Монголию, но проиграли Японии на Олимпиаде

Российские дзюдоисты уступили в полуфинале Олимпиады-2020. Команда в составе Михаила Игольникова, Мадины Таймазовой, Дарьи Межецкой, Александры Бабинцевой, Мусы Могушкова и Тамерлана Башаева проиграли Японии в смешанных командах со счётом 0:4.

Теперь дзюдоисты будут бороться за бронзовую медаль с победителем матча Франция — Нидерланды. Встреча пройдет сегодня, 31 июля.

Ранее российские дзюдоисты одержали верх над Монголией в матче за место в полуфинале со счётом 4:2.

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