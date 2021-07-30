31 июля
Красноярск
погода +18 °C
73.14
 
€ 86.99
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Школьники Красноярского края поддержали Олимпийских чемпионов

Главная Спорт
Красноярск
15:40 30 Июля 2021
токио, олимпиада, красноярск, школьники
версия для печати Ico_print

В социальных сетях запустили флешмоб #10песенчемпионов, чтобы поддержать российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. О его старте объявили музыкальные продюсеры Тимур Ведерников, Елена Кипер, а также олимпийские чемпионки Ирина Роднина и Елена Исинбаева на специальной пресс-конференции.

Для участия нужно записать видео с исполнением одной из песен, выбранных самими спортсменами и выложить его в социальные сети с хештегами #10песенчемпионов#веримвроссию. Активисты из Красноярского края уже записали свой ролик на песню ««Есть только миг» Олега Анофриева. Съёмки прошли на территории инициативной молодежи «Юниор».

«Олимпийские игры это важное событие в жизни каждого россиянина. Приятное, что за играми следят не только взрослые, но и подрастающее поколение. Песня «Есть только миг» была выбрана не случайно ведь, проходящие сейчас в Токио игры навсегда войдут в историю», - говорит Евгений Свиридов, координатор Российского движения школьников в Красноярском крае.

Флэшмоб прошёл уже во многих городах страны. Среди участников школьники со всей России.

Фото: скриншот с видео РДШ Красноярский край

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Российские теннисисты вышли в финал микста на Олимпиаде в Токио

Российские теннисисты вышли в финал микста на Олимпиаде в Токио

30 Июля 2021 г.
Матч продолжался 1 час и 43 минуты
Новости Красноярска: Российский дзюдоист победил двукратного олимпийского чемпиона

Российский дзюдоист победил двукратного олимпийского чемпиона

30 Июля 2021 г.
и прошёл в полуфинал
Новости Красноярска: Красноярский атлет планирует поставить рекорд по перетягиванию самолета

Красноярский атлет планирует поставить рекорд по перетягиванию самолета

30 Июля 2021 г.
Самолёт весит около 65 тонн
Новости Красноярска: Российский пловец взял второе золото на Олимпиаде

Российский пловец взял второе золото на Олимпиаде

30 Июля 2021 г.
И установил олимпийский рекорд
Новости Красноярска: Баскетбольная сборная России 3х3 взяла серебро на Олимпиаде

Баскетбольная сборная России 3х3 взяла серебро на Олимпиаде

29 Июля 2021 г.
Мужчины уступили Латвии, девушки – США
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» может возглавить Роберт Евдокимов

Футбольный «Енисей» может возглавить Роберт Евдокимов

29 Июля 2021 г.
Но он не единственная кандидатура
Новости компаний
28/07
Виды и особенности страховок по России и за границей
27/07
Почему снижается общий белок в крови
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Роспотребнадзоре ответили на вопросы о вакцинации от коронавируса

В Роспотребнадзоре ответили на вопросы о вакцинации от коронавируса

29 Июля 2021 г.
QR-код и сертификат автоматически появятся на портале Госуслуг
Новости Красноярска: Красноярец Станислав Меркис будет рулить соцсетями сборной России по футболу

Красноярец Станислав Меркис будет рулить соцсетями сборной России по футболу

28 Июля 2021 г.
Бывший пресс-атташе «Енисея» Стас Меркис получил в Москве повышение
Новости Красноярска: В следующем году площадь перед музыкальным театром преобразится до неузнаваемости

В следующем году площадь перед музыкальным театром преобразится до неузнаваемости

26 Июля 2021 г.
В этом году приступили к серьёзному обновлению площади перед Красноярским музыкальным театром. Работы ведутся поэтапн...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru