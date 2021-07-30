Школьники Красноярского края поддержали Олимпийских чемпионов

В социальных сетях запустили флешмоб #10песенчемпионов, чтобы поддержать российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. О его старте объявили музыкальные продюсеры Тимур Ведерников, Елена Кипер, а также олимпийские чемпионки Ирина Роднина и Елена Исинбаева на специальной пресс-конференции.

Для участия нужно записать видео с исполнением одной из песен, выбранных самими спортсменами и выложить его в социальные сети с хештегами #10песенчемпионов, #веримвроссию. Активисты из Красноярского края уже записали свой ролик на песню ««Есть только миг» Олега Анофриева. Съёмки прошли на территории инициативной молодежи «Юниор».

«Олимпийские игры это важное событие в жизни каждого россиянина. Приятное, что за играми следят не только взрослые, но и подрастающее поколение. Песня «Есть только миг» была выбрана не случайно ведь, проходящие сейчас в Токио игры навсегда войдут в историю», - говорит Евгений Свиридов, координатор Российского движения школьников в Красноярском крае.

Флэшмоб прошёл уже во многих городах страны. Среди участников школьники со всей России.

Фото: скриншот с видео РДШ Красноярский край