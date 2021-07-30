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Российский дзюдоист победил двукратного олимпийского чемпиона

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Красноярск
15:20 30 Июля 2021
спорт, бойцы, олимпиада, токио
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Российский дзюдоист Тамерлан Башаев одержал победу над двукратным олимпийским чемпионом французом Тедди Ринером. 25-летний Тамерлан одержал победу вазари в категории выше 100 кг и пробился в полуфинал Олимпиады-2020.

В следующем бою Башаев встретится с грузином Гурамом Тушишвили. Бой состоится 30 июля.

Стоит отметить, что до этого дня Ренер выиграл 154 схватки, а проиграл всего три схватки – узбеку Абдулло Тангриеву в полуфинале Олимпиады-2008, а также японцам Дайки Камикаве в финале чемпионата мира-2010 и Кокоро Кагеуре в третьем раунде турнира «Большого шлема» в феврале 2020 года.

Француз не скрывал, что приехал в Токио, чтобы пополнить свою коллекцию золотых медалей и повторить рекорд японца Тадахиро Номуры, чемпиона ОИ в Атланте-1996, Сиднее-2000 и Афинах-2004 в весовой категории до 60 кг.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

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