В копилке сборной России еще два золота на Олимпиаде в Токио

Российский тхэквондист Владислав Ларин победил македонца Деяна Георгиевски со счетом 15:9. в финале турнира в категории свыше 80 кг на Олимпиаде в Токио. Золото Ларина стало седьмым для России на Играх в Японии и вторым в тхэквондо как на этих соревнованиях, так и в истории Олимпиад.

Первое золото также взял россиянин. 26 июля Максим Храмцов победил иорданца Салеха Эль-Шарабати в финальной схватке в весовой категории до 80 кг.

У женской сборной России по спортивной гимнастике сегодня тоже «золотой» день: девушки заняли первое место (169,528 балла) в командном первенстве на Олимпиаде в Токио, обогнав США (166,096 балла) и Великобританию (164,096 балла).

Не помешала этому и ошибка двух спортсменок: Владислава Уразова и Ангелина Мельникова упали во время выполнения своих программ на бревне. Россия сохранила лидерство после трех снарядов, но отрыв от сборной США сократился на 1,7 десятых балла.

Фото: ©Алексей Филиппов /© Владимир Астапкович / РИА Новости