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Российские баскетболисты вышли в полуфинал Олимпиады

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Красноярск
19:34 27 Июля 2021
баскетбол, токио, олимпиада
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Российская мужская команда по баскетболу 3х3 обыграла команду Нидерландов со счётом со счетом 21:19 и вышла в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио. Завтра Россия сыграет против Сербии.

Женская баскетбольная сборная не отстаёт. Сегодня российские спортсменки обыграли Италию со счётом 17:9. В следующем матче россиянки сыграют с победителем пары Китай – Италия 28 июля

«Все очень плотно, физически девушкам очень тяжело. Все-таки играем четыре дня подряд. Очень жарко. С другой стороны, все в равных условиях. Что-то получилось, что-то нет, но самое главное — выполнили основную задачу. Мы в полуфинале. А на один день найдем силы, чтобы показать свои лучшие качества», – рассказал генеральный менеджер женской сборной Игорь Кочарян для «Спорт-экспресса».

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости 

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