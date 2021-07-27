Красноярские спортсмены завоевали медали на Кубке Европы

Два спортсмена из Красноярска представили Россию на этап молодёжного Кубка Европы по скалолазанию в дисциплине «трудность».

Соревнования проходили в болгарском городе Велико Тарново.

Екатерина Завьялова выступила в возрастной группе «Старшие подростки» (16-17 лет). В финале девушке удалось получить бронзовую медаль. Для Екатерины этот турнир стал четвёртым международным в спортивной карьере, а бронзовая медаль – первой. Для третьего места спортсменке пришлось пролезть трассу до 47 зацепов.

Семён Овчинников завоевал серебро в возрастной группе «Юниоры» (18-19 лет). В финале он сумел пролезть сложную трассу на 24+ зацепа. Для Семёна не в первой подниматься на международный пьедестал. Последнюю медаль он получил в 2018 году на первенстве Европы в Брюсселе. Кроме этого, Семён неоднократно становился призёром на различных молодёжных российских соревнованиях.

Фото: kraysport.ru