27 июля
Красноярск
погода +24 °C
74.1
 
€ 87.32
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские спортсмены завоевали медали на Кубке Европы

Главная Спорт
Красноярск
14:00 27 Июля 2021
красноярск, спорт, европа, кубок
версия для печати Ico_print

Два спортсмена из Красноярска представили Россию на этап молодёжного Кубка Европы по скалолазанию в дисциплине «трудность». 

Соревнования проходили в болгарском городе Велико Тарново. 

Екатерина Завьялова выступила в возрастной группе «Старшие подростки» (16-17 лет). В финале девушке удалось получить бронзовую медаль. Для Екатерины этот турнир стал четвёртым международным в спортивной карьере, а бронзовая медаль – первой. Для третьего места спортсменке пришлось пролезть трассу до 47 зацепов.

Семён Овчинников завоевал серебро в возрастной группе «Юниоры» (18-19 лет). В финале он сумел пролезть сложную трассу на 24+ зацепа. Для Семёна не в первой подниматься на международный пьедестал. Последнюю медаль он получил в 2018 году на первенстве Европы в Брюсселе. Кроме этого, Семён неоднократно становился призёром на различных молодёжных российских соревнованиях.

Фото: kraysport.ru

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские триатлонисты приняли участие в Олимпиаде в Токио

Красноярские триатлонисты приняли участие в Олимпиаде в Токио

27 Июля 2021 г.
За 4 дня Россия завоевала 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медалей
Новости Красноярска: Итоги футбольных выходных

Итоги футбольных выходных

26 Июля 2021 г.
«Енисей» уступил «Спартаку-2»; «Енисей-2» обыграл «Олимп-Долгопрудный-2»
Новости Красноярска: Красноярские хоккеистки вызваны в сборную России

Красноярские хоккеистки вызваны в сборную России

24 Июля 2021 г.
Чемпионат мира среди женских команд пройдет в Канаде
Новости Красноярска: «Енисей» и «Красный Яр» сыграют на пустых стадионах

«Енисей» и «Красный Яр» сыграют на пустых стадионах

24 Июля 2021 г.
Введен запрет на посещение стадионов зрителями на ближайшие матчи
Новости Красноярска: Россиянка завоевала олимпийское «серебро» в стрельбе из пневматической винтовки

Россиянка завоевала олимпийское «серебро» в стрельбе из пневматической винтовки

24 Июля 2021 г.
Анастасия Галашина уступила победу китаянке Ян Цянь последним выстрелом
Новости Красноярска: Болеем за наших: красноярские спортсмены выступят на Олимпиаде-2020 в Токио

Болеем за наших: красноярские спортсмены выступят на Олимпиаде-2020 в Токио

23 Июля 2021 г.
Запоминаем расписание испытаний, где примут участие наши земляки
Новости компаний
27/07
Почему снижается общий белок в крови
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Водитель на трассе сбил лошадь насмерть

Водитель на трассе сбил лошадь насмерть

26 Июля 2021 г.
Водитель пострадала и была доставлена в больницу
Новости Красноярска: Медики рассказали о том, каким должен быть порядок обязательной вакцинации

Медики рассказали о том, каким должен быть порядок обязательной вакцинации

27 Июля 2021 г.
Работодатель должен направить в поликлиники списки сотрудников
Новости Красноярска: В следующем году площадь перед музыкальным театром преобразится до неузнаваемости

В следующем году площадь перед музыкальным театром преобразится до неузнаваемости

26 Июля 2021 г.
В этом году приступили к серьёзному обновлению площади перед Красноярским музыкальным театром. Работы ведутся поэтапн...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru