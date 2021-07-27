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Красноярские триатлонисты приняли участие в Олимпиаде в Токио

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Красноярск
11:10 27 Июля 2021
олимпиада, спортсмены, токио
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Красноярские триатлонисты Дмитрий и Игорь Полянские выступили на Олимпиаде в Токио. Дмитрий с результатом 1:48:46 занял 32 место, а его брат Игорь с результатом 1:52:07 пришёл к финишу 43-м.

Золото завоевал норвежец Кристиан Блумменфель (1:45:04), серебро у британца Алекса Йи (1:45:15), бронза у новозеландца Хейдена Уайлда (1:45:24). Всего на старт соревнований вышел 51 атлет.

В следующий раз братья примут участие в смешанной эстафете 31 июля вместе с Александрой Разорёновой и Анастасией Горбуновой.

После двух дней Олимпиады-2020 в российской копилке медалей – 5 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых. Сегодня на Олимпиаде разыграли четыре комплекта медалей в плавании, на трех дистанциях выступили россияне.

Евгений Рылов завоевал золото на в заплыве на 100 метров. Климент Колесников стал вторым. 

Мартин Малютин стал пятым в заплыве на 200 м вольным стилем, Евгения Чикунова — четвертая на 100 м брассом, а Юлия Ефимова — пятая.

Фото: instagram.com/polyanskiydmitry

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