Итоги футбольных выходных

24 июля ФК «Енисей» уступил московскому «Спартаку-2» в выездном матче. Это уже второе поражение в гостях.

Счёт открыли москвичи. Леонид Миронов забил первый гол в середине первого тайма: главный арбитр Иван Сараев из Санкт-Петербурга назначил 11-метровое пинальти и удалил с поля Валерия Кичина за прихват руки Владислава Шитова. Леонид Миронов с точки открыл счёт.

«Енисей» в стороне не остался: Анзор Саная, заменивший Александра Надольского, реализовал пенальти за игру рукой одного из москвичей. Но продолжить «Енисей-2» не смог: нашу команду поймали на контрактаке и Дмитрий Маркитесов забил мяч в ворота «Енисея».

Следующий матч пройдёт на Центральном стадионе Красноярска 31 июля. ФК «Енисей» будет играть с клубом «Алания-Владикавказ».

У молодёжной команды выходные прошли гораздо лучше. 25 июля «Енисей-2» одержал вторую победу в Олимп-Первенстве ФНЛ-2 со счётом 1:2.

Голы в составе «Енисея-2» забили Александр Канаплин на 16-й минуте и Валерий Ганус, благодаря которому «молодые львы» сумели вырвать победу на 90 минуте.

Напомним, первый матч команды «Енисея-2» в рамках ФНЛ-2 тоже завершился победой. На выезде в Дзержинске красноярская команда обыграла местного «Химика» со счетом 0:1.

В следующей игре «Енисей-2» встретится с «Торпедо-Владимир». Играй пройдёт через неделю

Фото: ФК «Енисей»