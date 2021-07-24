Красноярские хоккеистки вызваны в сборную России

Четыре красноярских хоккеистки отправились в расположение сборной России. В ее составе они будут готовиться к чемпионату мира в Канаде.

Учебно-тренировочный сбор проходит в Новогорске Московской области. «Бирюсу» представляют на нем нападающие Екатерина Добродеева, Валерия Павлова и София Лифатова, а также 17-летний голкипер Дарья Гредзен.

«10 августа сборная отправится в Канаду, где после прохождения карантина и повторного тестирования проведет заключительный этап подготовки к турниру», - говорится в сообщении на официальном сайте красноярского хоккейного клуба «Сокол».

Чемпионат мира стартует 20 августа.

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