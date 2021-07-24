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«Енисей» и «Красный Яр» сыграют на пустых стадионах

Главная Спорт
Красноярск
13:04 24 Июля 2021
спорт, стадион, зрители, роспотребнадзор, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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Июльские домашние матчи красноярских команд пройдут без зрителей. Такое решение принято по требованию Росприроднадзора.  

Запрет на присутствие зрителей пока распространяется на ближайшие матчи футбольного «Енисея» и регбийного клуба «Красный Яр». Первый сыграет 31 июля в матче Футбольной национальной лиги с владикавказской «Аланией», второй – с «ВВА-Подмосковье» 26 июля.

«Вынужденная мера вводится, чтобы избежать ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении правительства края.

Тем временем, стал известен соперник «Енисея» в 1/64 финала Кубка России по футболу. Красноярцам предстоит дома сыграть против «Акрона» из Тольятти 4 или 5 августа.  

Фото: pixabay.com

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