«Енисей» и «Красный Яр» сыграют на пустых стадионах

Июльские домашние матчи красноярских команд пройдут без зрителей. Такое решение принято по требованию Росприроднадзора.

Запрет на присутствие зрителей пока распространяется на ближайшие матчи футбольного «Енисея» и регбийного клуба «Красный Яр». Первый сыграет 31 июля в матче Футбольной национальной лиги с владикавказской «Аланией», второй – с «ВВА-Подмосковье» 26 июля.

«Вынужденная мера вводится, чтобы избежать ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении правительства края.

Тем временем, стал известен соперник «Енисея» в 1/64 финала Кубка России по футболу. Красноярцам предстоит дома сыграть против «Акрона» из Тольятти 4 или 5 августа.

Фото: pixabay.com