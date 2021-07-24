Россиянка завоевала олимпийское «серебро» в стрельбе из пневматической винтовки

На летней Олимпиаде в Токио сегодня разыгрываются 11 комплектов наград. Первыми отстрелялись во всех смыслах женщины - из пневматической винтовки на дистанции 10 м.

Первое «золото» Игр получила в этом виде китаянка Ян Цянь. Немного уступила ей россиянка Анастасия Галашина. В финал из восьми стрелков она попала последней по результату, зато в самом финале лидировала. Последним выстрелом уроженка Ярославля даже могла добыть золотую медаль, но последний выстрел Ян Цянь оказался лучше.

Сегодня медали будут разыграны также в стрельбе из лука, фехтовании, тяжелой атлетике и еще ряде видов.

Фото: официальный сайт Олимпийских игр - 2020