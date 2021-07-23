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Болеем за наших: красноярские спортсмены выступят на Олимпиаде-2020 в Токио

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Красноярск
14:30 23 Июля 2021
спорт, олимпиада, спортсмены
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Сегодня, 23 июля, в Токио стартуют XXXII Летние Олимпийские игры. Участие в них примут и спортсмены из Красноярского края. Не пропустите эфиры, когда можно будет поболеть за наших земляков!

Волейболистка Дарья Пилипенко выйдет на площадку в составе российской команды  25 июня в матче Россия-Италия. Трансляция в 07:00 часов по местному времени на «Матч».

27 июля состоится матч Россия-Аргентина (Трансляция в 07:00 часов по местному времени на «Матч»).

29 июля - Россия Китай (Трансляция в 14.25 часов по местному времени на «Матч»).

31 июля встретятся женские команды Россия-США (Трансляция в 09:05 часов по местному времени на «Матч»).

2 августа - в 12.20 часов по местному времен - смотрите трансляцию игры Россия-Турция.

4 августа состоится 1/4 финала, 6 августа - 1/2 финала, а уже 8 августа - матч за 3 место и финал.

В вольной борьбе выступят сразу две красноярки Ханум Велиева (до 68 кг) и Ольга Хорошавцева (до 53 кг).

Поболеть за Ханум можно 2 августа ( в 10.00 - 1/8 финала, в 10:45 - 1/4 финала, в 16.55 - 1/2 финала). 3 августа пройдет утешительный раунд в 09.15 часов, в 18.55 - за 3-е место, в 19.15 - финал. 

Ольга Хорошавцева выйдет на ринг 5 августа. В 10.00  покажут 1/8 финала, в 10.45 - 1/4, а в 16.55 1/2 финала. На следующий день, 6 августа  - в 9.15 - утешительный раунд, в 18.55 - борьба за 3-е место, а в 19.15 - финал.

Триатлонисты Дмитрий и Игорь Полянские примут участие в Олимпиаде уже 26 июля. В 04.30 часов по местному времени покажут соревнования среди мужчин. 31 мюля в 05.30 - смешанная эстафета.

Байзат Хамидова (регби) . 29 июля - в 09.00 трансляция игры Россия-Великобритания, в 17.00 - Россия-Кения. 30 июля в 09.30 часов - Россия-Новая Зеландия. 30 и 31 июля пройдут матчи за 9-12, 5-8 и 1-4 места. 

Спортсменка Юлия Зыкова (стрельба с винтовки с 3 позиции с 50 м) выступит 31 июля в 10.00 - квалификация, в 12.30 - финал.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Олимпиаду 2020 года перенесли на год. Впервые в истории Олимпийских игр они пройдут в нечетный год.  Опять же из-за пандемии коронавируса на трибунах практически не будет зрителей. Предварительные соревнования в некоторых видах спорта начались в Японии еще 21 июля, открытие состоится сегодня, 23 июля, а первые комплекты медалей (11 штук) разыграют в субботу 24 июля. Всего на Олимпиаде разыграют рекордные 339 комплектов наград, что на 33 больше, чем на Олимпиаде в Рио.  А вот участников будет почти вдвое меньше: 11 тысяч спортсменов из 205 стран

В программу Олимпиады в Токио вошли 50 видов спорта, из них четыре новых. Теперь в числе олимпийских видов спорта есть карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. 

Фото © /РИА Новости

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