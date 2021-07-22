Юные красноярские спортсмены получили восемь новых саней

Школа олимпийского резерва по санным видам спорта получила новые сани. Восемь спортивных снарядов предоставлены региону по соглашению Министерства промышленности и торговли РФ с Правительством Красноярского края в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Стоимость каждых саней более 580 тысяч рублей. Для будущих чемпионов их изготовил специалист экстра-класса, серебряный призер олимпийских игр Альберт Демченко. Именно он готовит сани для российской сборной, в том числе и для наших прославенных спортсменов Владислава Антонова и Александра Денисьева.

Новый инвентарь распределят между ведущими воспитанниками СШОР. Каждые сани требуют индивидуальной заточки полозьев под рост и вес ребенка. Сани необходимо менять каждые 3-4 года. Во время спуска спортсмены развивают скорость около 140 км/час, и сани со временем приходят в негодность.

«Любой результат в спорте зависит от многих факторов, в том числе от спортивного инвентаря и экипировки. Одно из наших направлений работы – оснастить сборные Красноярского края и спортивные школы современным и качественным инвентарем. Мы получаем на это федеральные средства и выделяем краевые. По экспертным оценкам наших тренеров, которые всю жизнь проработали в этом виде спорта, на этих санях могут тренироваться и выступать спортсмены высокого уровня», – отметил министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

Всего в СШОР по санным видам спорта занимаются около 200 воспитанников, непосредственно на санях тренируются 80 человек. На 2022 год спортивная школа заказала еще 10 саней для одиночек и четыре двойки.

«В санях есть композитные материалы – не просто пластик. Материалы морозостойкие, хорошо гасят вибрацию. Когда спортсмен катится по трассе, идет сильная вибрация, что тоже влияет на скорость. Металл также непростой, здесь идет специальный сплав, который стоит недешево. И сама форма обтекателя продувалась в аэродинамической трубе. Аэродинамика здесь очень важна», – отметил тренер по санным видам спорта Константин Иванов.

Фото: www.kraysport.ru