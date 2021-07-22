22 июля
Красноярск
погода +23 °C
73.69
 
€ 86.92
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Александр Усс вручил золотые медали мужской и молодежной командам регбийного клуба «Енисей-СТМ»

Главная Спорт
Красноярск
13:00 22 Июля 2021
красноярск, регби, награды и премии
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Губернатор Красноярского края Александр Усс вручил игрокам и тренерам регбийной команды «Енисей-СТМ» золотые медали чемпионата России по регби, Кубок чемпионата России 2020/2021 года, а также благодарственные письма, благодарности и почетные грамоты.

«Ваша победа – это наша общая победа, победа красноярского и российского регби. За этим стоит огромная работа, сила духа и интеллекта, слаженность и взаимодействие команды и тренеров. Взойти на вершину очень трудно, но удержаться на ней, конечно, гораздо труднее. Сегодня у нас для этого есть все: хорошая материальная база, отличный основной состав – пожалуй, самый сильный за всю историю команды, и есть достойная смена, свидетельством чему является успешное выступление молодежной команды. Желаю вам уверенности в своих силах, оптимизма и новых побед!» – поздравил игроков Александр Усс.

В 2021 году регбийный клуб «Енисей-СТМ» в девятый раз стал чемпионом России по регби. В рамках чемпионата «Енисей-СТМ» провел 15 игр, в 13 из которых одержал победу. Самую крупную – со счётом 52:3 над регбийным клубом «Булава» (Ростовская область).

Заслуженный тренер России директор КГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по регби «Енисей-СТМ» Александр Первухин поблагодарил руководство края за многолетнюю поддержку, рассказал подготовке клуба к новым соревнованиям, а также выразил уверенность, что команда продолжит покорять новые вершины.

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Юные красноярские спортсмены получили восемь новых саней

Юные красноярские спортсмены получили восемь новых саней

22 Июля 2021 г.
Спортивные снаряды распределят между лучшими учениками
Новости Красноярска: Какие шансы у Енисея попасть в премьер-лигу?

Какие шансы у Енисея попасть в премьер-лигу?

21 Июля 2021 г.
Сибновости спросили об этом у экспертов
Новости Красноярска: Спортсмены из Красноярска отправились на Олимпиаду в Токио

Спортсмены из Красноярска отправились на Олимпиаду в Токио

21 Июля 2021 г.
Семь красноярцев уже находятся в Японии
Новости Красноярска: Красноярцы выиграли серебро и бронзу на Кубке России по легкой атлетике

Красноярцы выиграли серебро и бронзу на Кубке России по легкой атлетике

19 Июля 2021 г.
Второе и третье место разделил лишь сантиметр
Новости Красноярска: «Стратегический плов»: ФК «Енисей» устроил барбекю для фанатов клуба

«Стратегический плов»: ФК «Енисей» устроил барбекю для фанатов клуба

16 Июля 2021 г.
И представил новый состав команды в сезоне ФНЛ
Новости Красноярска: "Енисей" приглашает болельщиков на Центральный стадион

"Енисей" приглашает болельщиков на Центральный стадион

15 Июля 2021 г.
Встреча пройдет сегодня в 19.00 часов
Новости компаний
19/07
Проект постройки Емельяновского водопровода ЦРКК одобрен госэкспертизой
14/07
Университет Решетнёва готовит к запуску на орбиту космический спутник нового поколения
14/07
Комбинат «Волна» обновил форматный барабан «плоской» линии
13/07
Альфа-Банк добавит 1 000 рублей к каждой госвыплате для школьников
13/07
По ту сторону забора: как обновляют тепловые сети в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Министр здравоохранения рассказал о новых симптомах при COVID-19

Министр здравоохранения рассказал о новых симптомах при COVID-19

20 Июля 2021 г.
Теперь у заболевших коронавирусом лёгкие поражаются буквально через три–четыре дня
Новости Красноярска: На ул. Калинина произошло серьёзное ДТП с пострадавшими

На ул. Калинина произошло серьёзное ДТП с пострадавшими

20 Июля 2021 г.
Авария произошла из-за гонщиков
Новости Красноярска: Вакцинироваться или нет: вот в чем вопрос

Вакцинироваться или нет: вот в чем вопрос

18 Июля 2021 г.
Как красноярцы относятся к вакцинации, выяснял журналист Sibnovosi.ru
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru