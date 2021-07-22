Александр Усс вручил золотые медали мужской и молодежной командам регбийного клуба «Енисей-СТМ»

Губернатор Красноярского края Александр Усс вручил игрокам и тренерам регбийной команды «Енисей-СТМ» золотые медали чемпионата России по регби, Кубок чемпионата России 2020/2021 года, а также благодарственные письма, благодарности и почетные грамоты.

«Ваша победа – это наша общая победа, победа красноярского и российского регби. За этим стоит огромная работа, сила духа и интеллекта, слаженность и взаимодействие команды и тренеров. Взойти на вершину очень трудно, но удержаться на ней, конечно, гораздо труднее. Сегодня у нас для этого есть все: хорошая материальная база, отличный основной состав – пожалуй, самый сильный за всю историю команды, и есть достойная смена, свидетельством чему является успешное выступление молодежной команды. Желаю вам уверенности в своих силах, оптимизма и новых побед!» – поздравил игроков Александр Усс.

В 2021 году регбийный клуб «Енисей-СТМ» в девятый раз стал чемпионом России по регби. В рамках чемпионата «Енисей-СТМ» провел 15 игр, в 13 из которых одержал победу. Самую крупную – со счётом 52:3 над регбийным клубом «Булава» (Ростовская область).

Заслуженный тренер России директор КГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по регби «Енисей-СТМ» Александр Первухин поблагодарил руководство края за многолетнюю поддержку, рассказал подготовке клуба к новым соревнованиям, а также выразил уверенность, что команда продолжит покорять новые вершины.