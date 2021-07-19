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Красноярцы выиграли серебро и бронзу на Кубке России по легкой атлетике

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Красноярск
13:15 19 Июля 2021
красноярск, спорт
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Спортсмены из Красноярска завоевали второе и третье места в прыжках в длину на чемпионате России по легкой атлетике в Брянске: Данила Чечела с результатом 7,84 см получил серебряную медаль; Александр Меньков с результатом 7,83 см – бронзовую.

 

Первое место получил Федор Киселков из Московской области.

Другая спортсменка из Красноярска Екатерина Плискина заняла четвертое место в беге на 100 м с барьерами. В финале Екатерина пересекла финишную черту с Александрой Грушевой из Новосибирской области с таким же количеством очков (14,03). Но благодаря лучшему результату в разбеге Александра Плишкина в итоговом протоколе проиграла, а Грушева взяла бронзу. Первой стала Ксения Лапигина (Удмуртия / 13,42), серебряным призером стала Ирина Болдырева (Московская область) (13,87).

Фото: kraysport.ru

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