Красноярцы выиграли серебро и бронзу на Кубке России по легкой атлетике

Спортсмены из Красноярска завоевали второе и третье места в прыжках в длину на чемпионате России по легкой атлетике в Брянске: Данила Чечела с результатом 7,84 см получил серебряную медаль; Александр Меньков с результатом 7,83 см – бронзовую.

Первое место получил Федор Киселков из Московской области.

Другая спортсменка из Красноярска Екатерина Плискина заняла четвертое место в беге на 100 м с барьерами. В финале Екатерина пересекла финишную черту с Александрой Грушевой из Новосибирской области с таким же количеством очков (14,03). Но благодаря лучшему результату в разбеге Александра Плишкина в итоговом протоколе проиграла, а Грушева взяла бронзу. Первой стала Ксения Лапигина (Удмуртия / 13,42), серебряным призером стала Ирина Болдырева (Московская область) (13,87).

Фото: kraysport.ru