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«Стратегический плов»: ФК «Енисей» устроил барбекю для фанатов клуба

Главная Спорт
Красноярск
15:00 16 Июля 2021
енисей, футбол, фанаты, красноярск
Автор: Кирилл Сатаров
Фотография © Кирилл Сатаров
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Вчера у Центрального стадиона на острове отдыха футбольный клуб «Енисей» провёл встречу с фанатами. Болельщики увидели обновлённую форму у игроков клуба, узнали о планах "Енисея" в новом сезоне и, главное, смогли познакомиться с новыми игроками. И задать каверзные вопросы. 

Сергей Дмитриевич для главного тренера ФК «Енисей» Александра Алфёрова:

«В последней игре с "Велесом" были очень большие проблемы. Мы играли и ничего не смогли сделать. Выглядело всё это очень бледно. Какие выводы вы из этого сделали?»

«Стратегический плов»: ФК «Енисей» устроил барбекю для фанатов клуба

Александр Алфёров:

— Я полностью согласен с оценкой нашего матча. Одной из причин плохой игры было то, что мы приехали со сборов перед самой игрой. У команды просто не было возможности передохнуть. 

Наталья Васильева для главного тренера ФК «Енисей» Александра Алфёрова:

«Во время пресс-конференции вы сказали фразу "Надо обладать игроками как у Дании, тогда мы будем играть как Дания, но мы такими игроками не обладаем". Как вы считаете, если бы «Енисей» тренировал Роберто Манчини мы бы выиграли или проиграли «Велесу»?

«Стратегический плов»: ФК «Енисей» устроил барбекю для фанатов клуба

Александр Алфёров:

— Сейчас Манчини – это топ-тренер, он выиграл чемпионат Европы. Сейчас он в любом клубе должен выигрывать, в том числе и у "Енисея". Но мы должны понимать, что существуют не только победы, но и поражения. В том числе и у Манчини.

Болельщик с большим стажем Георгий Вениаминович для директора ФК «Енисей» Алексея Ивахова:

«На какое место в этом году рассчитывает команда? Какие задачи поставлены перед коллективом?»

— На самом деле мы обсуждали этот, наверное, самый важный вопрос для нас всех. Мы обсудили всё и поставили себе цель – выйти в премьер-лигу, ведь именно этого хотят все наши фанаты, – ответил Алексей Ивахов.

Самый каверзный вопрос задал Алексею Ивахову известный фанат Дмитрий Пахомов:

«Какой кредит доверия у нынешнего тренера, и что вы ждёте и делаете для выхода в премьер-лигу?»

«Стратегический плов»: ФК «Енисей» устроил барбекю для фанатов клуба

Алексей Ивахов:

— Дмитрий, мне бы хотелось, чтобы мы сразу у всех выиграли. Вы говорите о кредите доверия, но важно понимать, что в современном спорте есть конкуренция. Конечно, прошлый год был непростым. Предыдущий сезон начинал Александр Тарханов, мы набирали команду за очень короткое время и смогли сделать способный коллектив, что обыгрывает любые команды, в том числе, играющие в премьер-лиге. Эти ребята доказали, что могут обыграть всех, но им не хватало стабильности. Потом был коронавирус и смена тренера. Поэтому я благодарен Александру Михайловичу за то, что он в это непростое время, когда команда потеряла физическую форму, взял на себя тяжёлую работу и старается вместе с ребятами.

Были победы и поражения, но наш Александр Михайлович помог ребятам полностью показать своё мастерство. И когда мы поймём, что человек на этом уровне сделал всё что мог, но что-то не получилось, тогда и будем решать.

После часовой презентации, все пришедшие получили памятные письма, автографы от участников и продолжили ближе знакомиться с футболистами и клубом на барбекю. От себя добавлю, что плов бы очень вкусным. Либо я давно не пробовал настоящего плова, либо стратегия на сближение фанатов с руководством и игроками клуба действительно работает. Чем накормят болельщиков  ФК «Енисей», когда наши ребята выйдут в РПЛ, остается только догадываться.

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