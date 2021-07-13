Для болельщиков ФК «Енисей» сделали специальный тариф на мобильную связь

5 000 сим-карт со специальным тарифом будут предложены болельщикам футбольного клуба «Енисей», который сегодня заключил договор о партнерстве с компанией «Ростелеком». Договоренности согласовывались пять месяцев.

«Самое дорогое, что у нас есть - это наши болельщики. Футболисты играют для болельщиков. Поэтому мы создаем условия, преференции для них. Партнерство с «Ростелекомом» - это первый шаг. Мы прорабатываем взаимоотношения с разными организациями, которые в ближайшее время будут утверждены на бумаге. Экосистема предполагает улучшить покупательскую способность, логистику, обслуживание во время матча», - прокомментировал соглашение директор клуба Алексей Ивахов. Он пообещал, что в ближайшее время «Енисей» представит еще несколько партнеров.

Мобильная связь «fc-enisey» будет доступная всем желающим, подключить ее можно будет на всех домашних футбольных матчах.

Напомним, «Енисей» стартовал в новом сезоне ФНЛ 10 июля с поражения от клуба «Велес». Следующую игру красноярцы проведут в ближайшую субботу на Центральном стадионе против команды «Кубань».