Футбольная сборная Италии выиграла титул чемпиона Европы

Сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы по футболу. В финальном матче, состоявшемся в Лондоне, она была сильнее английской команды.

Сборная Англии открыла счет уже в самом начале встречи. Люк Шоу на левом фланге атаки принял длинную передачу и точно пробил с близкого расстояния. Итальянцам удалось сравнять счет лишь в середине второго тайма. Леонардо Бонуччи добил мяч в сетку после того, как тот попал в штангу английских ворот. Основное, а затем и дополнительное время матча закончилось со счетом 1:1.

В серии послематчевых пенальти итальянцы были точнее 3:2. Не помог англичанам и их вратарь Джордан Пикфорд, который смог отразить два одиннадцатиметровых удара. В первый раз итальянцы становились чемпионами Европы в 1968 году.