Англия жаждет повторить успех 55-летней давности

Сегодня состоится финальный матч чемпионата Европы по футболу. В решающем матче турнира на лондонском стадионе «Уэмбли» встретятся сборные Англии и Италии. Главный арбитр даст свисток о его начале по красноярскому времени в два часа ночи уже 12 июля.

В Англии игры вызывает необыкновенный ажиотаж. Ведь именно на этом стадионе 55 лет назад британцы завоевали единственное в своей истории «золото» чемпионатов мира. 30 июля 1966 года они обыграли в финале сборную ФРГ со счетом 4:2. Чемпионат Европы англичане и вовсе не выигрывали не разу.

Перед сегодняшним матчем королева Великобритании Елизавета Вторая обратилась к сборной со словами о том, что «история зафиксирует не только ваш успех, но и дух, приверженность и гордость, которые вы проявили». Кстати, в том далеком 1966 году она уже была британским монархом и посмотрела финал Англия – ФРГ с трибуны «Уэмбли».