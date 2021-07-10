Красноярский «Енисей» встретится с «Велесом» в первом туре первенства ФНЛ

Сегодня стартует первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Первый официальный матч сезона красноярский «Енисей» проведет в Подмосковье с «Велесом».

Игра пройдет на стадионе «Авангард» в Домодедово. Она начнется в 22:30 по красноярскому времени. Главным арбитром матча назначен Роман Галимов из Улан-Удэ. Напомним, что сезон 2020/2021 в ФНЛ «Велес» завершил на восьмом месте, а «Енисей» на десятом.

На этой неделе ФК «Енисей» сообщил о подписании контрактов с тремя молодыми футболистами. Это центральный защитник Владислав Микушин, полузащитники Александр Надольский и Евгений Грачев.

Фото: страница ФК «Енисей» в соцсети «ВКонтакте»