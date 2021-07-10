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Один день остается до решающего матча европейского футбольного чемпионата

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Красноярск
09:38 10 Июля 2021
футбол, чемпион, европы, матч, сборная
Автор: Sibnovosti.ru
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Завтра станут известны имена новых чемпионов Европы по футболу. В решающем матче за это звание встретятся сборные Англии и Италии.

Специалисты называют такой финал справедливым – Англия и Италия действительно выглядят сильнее и организованнее других команд турнира. Кроме того, они слишком давно не одерживали побед на чемпионатах Европы или мира.

Собственно, у Англии таких побед только одна – на чемпионате мира, который проходил на ее полях в 1966 году. На последнем чемпионате мира в России эта сборная заняла четвертое место.

У Италии титулов побольше. Но звание чемпионов Европы в первый и последний раз она завоевывала в далеком 1968-м. С тех пор итальянцы третий раз выходят в финал, но в 2000 году они уступили французам, а в 2012 году – испанцам.   

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