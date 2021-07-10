Один день остается до решающего матча европейского футбольного чемпионата

Завтра станут известны имена новых чемпионов Европы по футболу. В решающем матче за это звание встретятся сборные Англии и Италии.

Специалисты называют такой финал справедливым – Англия и Италия действительно выглядят сильнее и организованнее других команд турнира. Кроме того, они слишком давно не одерживали побед на чемпионатах Европы или мира.

Собственно, у Англии таких побед только одна – на чемпионате мира, который проходил на ее полях в 1966 году. На последнем чемпионате мира в России эта сборная заняла четвертое место.

У Италии титулов побольше. Но звание чемпионов Европы в первый и последний раз она завоевывала в далеком 1968-м. С тех пор итальянцы третий раз выходят в финал, но в 2000 году они уступили французам, а в 2012 году – испанцам.