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Сборная Англии вышла в финал европейского футбольного чемпионата

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Красноярск
09:21 8 Июля 2021
чемпионат, европы, футбол, сборная, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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Сборная Англии стал вторым финалистом чемпионата Европы по футболу. Во вчерашнем матче на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли» она с огромным трудом одолела команду Дании.

Счет в этом матче открыли датчане в первом тайме, когда Миккель Дамсгор послал мяч в сетку ворот хозяев со штрафного. Это был первый мяч, пропущенный сборной Англии на этом турнире.

Но лидировали гости не долго. Еще в первом тайме датчанин Симон Кьер срезал мяч в ворота своей команды после опасного прострела англичан.

Основное время матча завершилось вничью 1:1. Развязка наступила уже в дополнительное время. Гарри Кейн бил пенальти, назначенный за снос Рахима Стерлинга. Вратарь датчан Каспер Шмейхель отразил мяч, но повторным ударом англичанин послал его в сетку.  

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