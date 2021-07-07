7 июля
Красноярск
погода +22 °C
73.27
 
€ 87.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сборная Италии победила испанцев в полуфинале Евро-2020

Главная Спорт
Красноярск
08:55 7 Июля 2021
чемпионат, европы, футбол, сборная, матч
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Итальянская сборная вышла в финал чемпионата Европы по футболу. В полуфинале «скуадра адзурра» - «синяя эскадра», как называют ее болельщики, - одолела испанцев.

Весь матч испанцы владели игровым преимуществом, но это долгое время не давало никакого результата. Более того, на исходе часа игры итальянцы вышли вперед. Гол точным ударом со средней дистанции забил Федерико Кьеза.  

Сборная Испании отыгралась примерно за 10 минут до конца основного времени благодаря голу Альваро Мораты. В результате испанцам в третьем матче подряд пришлось играть дополнительное время.

Оно не выявило победителей, и дело дошло серии послематчевых пенальти. Решающими в ней стали промах Мораты и точный удар итальянца Жоржиньо. Итог серии – 4:2.

 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На чемпионате Европы полуфинал Италия – Испания

На чемпионате Европы полуфинал Италия – Испания

6 Июля 2021 г.
Итальянцы не проигрывают уже более 30 матчей подряд
Новости Красноярска: Четыре сборные продолжают претендовать на «золото» чемпионата Европы по футболу

Четыре сборные продолжают претендовать на «золото» чемпионата Европы по футболу

5 Июля 2021 г.
Из них только англичане никогда не выигрывали этот турнир
Новости Красноярска: Дания и Англия пробились в полуфинал чемпионата Европы по футболу

Дания и Англия пробились в полуфинал чемпионата Европы по футболу

4 Июля 2021 г.
Англичане до сих пор не пропустили ни одного мяча
Новости Красноярска: Стали известны первые полуфиналисты чемпионата Европы по футболу

Стали известны первые полуфиналисты чемпионата Европы по футболу

3 Июля 2021 г.
В эту стадию турнира вышли сборные Испании и Италии
Новости Красноярска: Два матча 1/4 финала состоятся на чемпионате Европы по футболу

Два матча 1/4 финала состоятся на чемпионате Европы по футболу

2 Июля 2021 г.
Откроет эту стадию турнира игра сборных Испании и Швейцарии
Новости Красноярска: Европейский футбольный чемпионат стал рекордным по числу голов

Европейский футбольный чемпионат стал рекордным по числу голов

1 Июля 2021 г.
Сегодня на турнире день отдыха
Новости компаний
05/07
РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На озере в Шушенском утонул ребёнок

На озере в Шушенском утонул ребёнок

5 Июля 2021 г.
Обстоятельства трагедии выясняются
Новости Красноярска: В крае за выходные утонули три человека

В крае за выходные утонули три человека

5 Июля 2021 г.
В жаркие дни возможно увеличение происшествий на воде
Новости Красноярска: За сутки в крае от COVID-19 умерли 12 человек

За сутки в крае от COVID-19 умерли 12 человек

5 Июля 2021 г.
+ 303 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru