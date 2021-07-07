Сборная Италии победила испанцев в полуфинале Евро-2020

Итальянская сборная вышла в финал чемпионата Европы по футболу. В полуфинале «скуадра адзурра» - «синяя эскадра», как называют ее болельщики, - одолела испанцев.

Весь матч испанцы владели игровым преимуществом, но это долгое время не давало никакого результата. Более того, на исходе часа игры итальянцы вышли вперед. Гол точным ударом со средней дистанции забил Федерико Кьеза.

Сборная Испании отыгралась примерно за 10 минут до конца основного времени благодаря голу Альваро Мораты. В результате испанцам в третьем матче подряд пришлось играть дополнительное время.

Оно не выявило победителей, и дело дошло серии послематчевых пенальти. Решающими в ней стали промах Мораты и точный удар итальянца Жоржиньо. Итог серии – 4:2.