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На чемпионате Европы полуфинал Италия – Испания

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Красноярск
08:34 6 Июля 2021
матч, футбол, европы, чемпионат, сборная
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня на чемпионате Европы по футболу состоится первый полуфинальный матч. На легендарном лондонском стадионе «Уэмбли» встретятся сборные Италии и Испании.

Эти команды много раз играли друг с другом на разных стадиях разных турниров. В последнее время в таких встречах чаще сильнее оказывались испанцы. Например, в финале чемпионата Европы по футболу 2012 года они победили грозных соперников со счетом 4:0.

Но в этом турнире итальянцы выступают более уверенно. В пяти выигранных матчах они пропустили лишь два мяча. Сборная не проигрывает уже более 30 матчей подряд. Что касается испанцев, то в стадии плей-офф им уже дважды пришлось играть дополнительное время. Сначала с хорватами, а затем со швейцарцами.  

Трансляция игры Италия – Испания начнется в 02:00 по красноярскому времени уже 7 июля.

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