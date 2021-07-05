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Четыре сборные продолжают претендовать на «золото» чемпионата Европы по футболу

Главная Спорт
Красноярск
09:01 5 Июля 2021
футбол, чемпионат, европы, футболисты, сборная
Автор: Sibnovosti.ru
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На чемпионате Европы по футболу остались четыре команды. Это сборные Италии, Испании, Дании и Англии.

Все они завершат турнир с медалями. Дело в том, что матч за третье место на чемпионате Европы, в отличие от чемпионата мира, не проводится. Поэтому те команды, которые проиграют в полуфинальных матчах, получат «бронзу».

Пьедестал почета на этот раз будет радикально отличаться от того, что имел место на предыдущем чемпионате Европы в 2016 году. Напомним, тогда победили португальцы, вторыми были французы, а на третьем месте оказались сборные Уэльса и Германии.

Из нынешнего состава полуфиналистов только англичане никогда не становились чемпионами Европы. Итальянцам и датчанам это удалось по разу, испанцы смогли победить трижды.

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