Англия и Украина вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу

На чемпионате Европы по футболу определились все участники четвертьфинальных матчей. Последними в эту стадию турнира пробились команды Англии и Украины.

Сборная Англии играла в Лондоне с командой Германии. Победу со счетом 2:0 ей принесли точные удары Рахима Стерлинга и Гарри Кейна. Англия остается единственной командой на чемпионате, которая не пропустила ни одного мяча.

Во втором матче вчерашнего дня сборная Украины обыграла шведов со счетом 2:1. Решающий мяч украинцы провели в дополнительное время на 120-й минуте. Команда этой страны впервые вышла в четвертьфинал европейского первенства.

Теперь на турнире двухдневный перерыв. Первые матчи 1/4 финала пройдут 2 июля, сообщает Радио Сибирь Красноярск на 95,8 FM.



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