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Англия и Украина вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу

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Красноярск
09:41 30 Июня 2021
футбол, чемпионат, европы, матч, сборная
Автор: Sibnovosti.ru
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На чемпионате Европы по футболу определились все участники четвертьфинальных матчей. Последними в эту стадию турнира пробились команды Англии и Украины.

Сборная Англии играла в Лондоне с командой Германии. Победу со счетом 2:0 ей принесли точные удары Рахима Стерлинга и Гарри Кейна. Англия остается единственной командой на чемпионате, которая не пропустила ни одного мяча.

Во втором матче вчерашнего дня сборная Украины обыграла шведов со счетом 2:1. Решающий мяч украинцы провели в дополнительное время на 120-й минуте. Команда этой страны впервые вышла в четвертьфинал европейского первенства.  

Теперь на турнире двухдневный перерыв. Первые матчи 1/4 финала пройдут 2 июля, сообщает Радио Сибирь Красноярск на 95,8 FM.


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Англия и Украина вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу

АДРЕСА ФИРМЕННЫХ САЛОНОВ В КРАСНОЯРСКЕ:
*** ул. Белинского 8, ТЦ «Комсомолл» (2 этаж)
*** ул. Партизана железняка, 23 , ТЦ «Июнь» (1 этаж, рядом со стойкой администратора)
*** ул. Авиаторов, 19 , МВДЦ "Сибирь" (1 этаж)
*** ул. Телевизорная, 1 ст. 2 , ТК на Свободном (2 этаж)
*** Аэропорт "Емельяново" (3 этаж, стерильная зона)


 
Instagram: @krasnoyarsk_yamaguchi 
Сайт: yamaguchi.ru

Тел: 8(391) 203-03-40
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