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Дания и Италия вышли в четвертьфинал европейского футбольного первенства

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Красноярск
09:59 27 Июня 2021
футбол, чемпионат, европы, матч, четвертьфинал
Автор: Sibnovosti.ru
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На чемпионате Европы по футболу прошли первые матчи плей-офф. Они принесли успех сборным Дании и Италии.

Датчане не оставили шансов команде Уэльса. Они забили в ее ворота четыре безответных мяча. Матч Италия – Австрия оказался более упорным. Только в дополнительное время итальянские футболисты вырвали победу 2:1. Причем это был первый мяч, пропущенный сборной Италии за четыре матча турнира.

Сегодня на чемпионате Европы пройдут еще два матча 1/8 финала. В 23 часа по красноярскому времени можно будет увидеть игру сборных Нидерландов и Чехии. А в два часа ночи уже 28 июня по красноярскому времени на поле выйдут команды Бельгии и Португалии.

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