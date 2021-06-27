Дания и Италия вышли в четвертьфинал европейского футбольного первенства

На чемпионате Европы по футболу прошли первые матчи плей-офф. Они принесли успех сборным Дании и Италии.

Датчане не оставили шансов команде Уэльса. Они забили в ее ворота четыре безответных мяча. Матч Италия – Австрия оказался более упорным. Только в дополнительное время итальянские футболисты вырвали победу 2:1. Причем это был первый мяч, пропущенный сборной Италии за четыре матча турнира.

Сегодня на чемпионате Европы пройдут еще два матча 1/8 финала. В 23 часа по красноярскому времени можно будет увидеть игру сборных Нидерландов и Чехии. А в два часа ночи уже 28 июня по красноярскому времени на поле выйдут команды Бельгии и Португалии.