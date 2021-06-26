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Двумя матчами стартует плей-офф чемпионата Европы по футболу

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Красноярск
10:00 26 Июня 2021
футбол, чемпионат, европы, матч, сборная
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня возобновляются игры чемпионата Европы по футболу. На турнире начинается стадия плей-офф.

В календаре чемпионата 26 июня значатся два матча одной восьмой финала. В 23 часа по красноярскому времени на поле в Амстердаме выйдут сборные Дании и Уэльса. Напомним, что на прошлом европейском первенстве в 2016 году Уэльс сенсационно занял третье место, уступив в полуфинале только будущим чемпионам – португальцам.

В два часа ночи уже 27 июня по красноярскому времени будет дан свисток о начале матча в Лондоне. Там за путевку в четвертьфинал будут спорить команды Италии и Австрии. Итальянцы на этом чемпионате не пропустили еще ни одного мяча, а забили семь.   

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