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Сборная Уэльса стала еще одним участником плей-офф Евро-2020

Главная Спорт
Красноярск
11:00 21 Июня 2021
общество, спорт, футбол, чемпионат
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Валлийцам хватило минимального поражения от итальянцев (0:1), чтобы занять второе место в группе А. Набрав 4 очка Уэльс, по дополнительным показателям опередил Швейцарию, которая переиграли Турцию – 3:1.

Швейцарцы, кстати, имеют отличные шансы на выход в плей-офф с третьего места. Сегодня на Евро сразу 4 матча. В 23 часа по Красноярску смотрим разборки в группе С: Македония-Нидерланды и Украина-Австрия.

Ну а в 2 часа ночи сборная России, которую устроит ничья, попробует отбиться против Дании, тогда как в параллельном матче группы B Бельгия сыграет с Финляндией, сообщает Радио Сибирь Красноярск на 95,8 FM.


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Сборная Уэльса стала еще одним участником плей-офф Евро-2020

АДРЕСА ФИРМЕННЫХ САЛОНОВ В КРАСНОЯРСКЕ:
*** ул. Белинского 8, ТЦ «Комсомолл» (2 этаж)
*** ул. Партизана железняка, 23 , ТЦ «Июнь» (1 этаж, рядом со стойкой администратора)
*** ул. Авиаторов, 19 , МВДЦ "Сибирь" (1 этаж)
*** ул. Телевизорная, 1 ст. 2 , ТК на Свободном (2 этаж)
*** Аэропорт "Емельяново" (3 этаж, стерильная зона)

 

Instagram: @krasnoyarsk_yamaguchi 
Сайт: yamaguchi.ru

Тел: 8(391) 203-03-40
8-800-333-12-81

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