Сборная Уэльса стала еще одним участником плей-офф Евро-2020

Валлийцам хватило минимального поражения от итальянцев (0:1), чтобы занять второе место в группе А. Набрав 4 очка Уэльс, по дополнительным показателям опередил Швейцарию, которая переиграли Турцию – 3:1.

Швейцарцы, кстати, имеют отличные шансы на выход в плей-офф с третьего места. Сегодня на Евро сразу 4 матча. В 23 часа по Красноярску смотрим разборки в группе С: Македония-Нидерланды и Украина-Австрия.

Ну а в 2 часа ночи сборная России, которую устроит ничья, попробует отбиться против Дании, тогда как в параллельном матче группы B Бельгия сыграет с Финляндией, сообщает Радио Сибирь Красноярск на 95,8 FM.



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