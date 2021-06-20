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Германия и Португалия подарили голевую феерию на Евро-2020

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Красноярск
10:18 20 Июня 2021
чемпионат, футбол, спорт
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В рамках группы F соперники забили 6 мячей, итог встречи 4:2 в пользу немцев, которые по ходу матча проигрывали 0:1. Несмотря на поражение Криштиану Роналду продолжает бить всевозможные рекорды.

Капитан португальцев повторил рекорд Мирослава Клозе по суммарного количеству голов на чемпионатах Европы и мира. Оба нападающих забили уже по 19 мячей.

В другом матче «группы смерти» венгры выстояли с французами – 1:1. С таким же счетом в группе Е сыграли Испания и Польша. Сегодня в 23 часа красноярского времени следим за развязкой в группе А. Итальянцы, которые уже обеспечили себе место в плей-офф, будут играть с Уэльсом, в это же время швейцарцы встречаются с Турцией, сообщает Радио Сибирь Красноярск на 95,8 FM.


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Германия и Португалия подарили голевую феерию на Евро-2020

АДРЕСА ФИРМЕННЫХ САЛОНОВ В КРАСНОЯРСКЕ:
*** ул. Белинского 8, ТЦ «Комсомолл» (2 этаж)
*** ул. Партизана железняка, 23 , ТЦ «Июнь» (1 этаж, рядом со стойкой администратора)
*** ул. Авиаторов, 19 , МВДЦ "Сибирь" (1 этаж)
*** ул. Телевизорная, 1 ст. 2 , ТК на Свободном (2 этаж)
*** Аэропорт "Емельяново" (3 этаж, стерильная зона)

 

Instagram: @krasnoyarsk_yamaguchi 
Сайт: yamaguchi.ru

Тел: 8(391) 203-03-40
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