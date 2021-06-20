Германия и Португалия подарили голевую феерию на Евро-2020

В рамках группы F соперники забили 6 мячей, итог встречи 4:2 в пользу немцев, которые по ходу матча проигрывали 0:1. Несмотря на поражение Криштиану Роналду продолжает бить всевозможные рекорды.
Капитан португальцев повторил рекорд Мирослава Клозе по суммарного количеству голов на чемпионатах Европы и мира. Оба нападающих забили уже по 19 мячей.
В другом матче «группы смерти» венгры выстояли с французами – 1:1. С таким же счетом в группе Е сыграли Испания и Польша. Сегодня в 23 часа красноярского времени следим за развязкой в группе А. Итальянцы, которые уже обеспечили себе место в плей-офф, будут играть с Уэльсом, в это же время швейцарцы встречаются с Турцией, сообщает Радио Сибирь Красноярск на 95,8 FM.
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