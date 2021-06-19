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Англия и Чехия приблизились к плей-офф Евро-2020

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Красноярск
10:40 19 Июня 2021
спорт, футбол, чемпионат
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В рамках группы D чехи сыграли вничью с хорватами – 1:1, англичане же не смогли в Лондоне одолеть Шотландию – 0:0. Несмотря на потерю очков у Чехии и Англии по 4 очка, у Хорватии и Шотландии по 1-му баллу.

В другом матче группы Е шведы одолели словаков - 1:0. Сегодня в 20 часов Красноярска смотрим, как венгры будут отбиваться от французов, в 23 часа топ-матч в исполнении Германии и Португалии.

В 2 часа ночи выйдут на поле Польша и Испания.

Из хороших новостей про сборную России: у вратаря Матвея Сафонова вчера родилась дочь, девочку назвали Майя. Надеемся, что молодой отец не сможет нянчиться с ребенком уже после игры с Данией 21-го июня, а еще немного порадует своей игрой в плей-офф Евро 2020, сообщает Радио Сибирь Красноярск на 95,8 FM.

 

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Англия и Чехия приблизились к плей-офф Евро-2020

 

АДРЕСА ФИРМЕННЫХ САЛОНОВ В КРАСНОЯРСКЕ:
*** ул. Белинского 8, ТЦ «Комсомолл» (2 этаж)
*** ул. Партизана железняка, 23 , ТЦ «Июнь» (1 этаж, рядом со стойкой администратора)
*** ул. Авиаторов, 19 , МВДЦ "Сибирь" (1 этаж)
*** ул. Телевизорная, 1 ст. 2 , ТК на Свободном (2 этаж)
*** Аэропорт "Емельяново" (3 этаж, стерильная зона)

Instagram: @krasnoyarsk_yamaguchi 
Сайт: yamaguchi.ru

 

Тел: 8(391) 203-03-40
8-800-333-12-81

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