Англия и Чехия приблизились к плей-офф Евро-2020

В рамках группы D чехи сыграли вничью с хорватами – 1:1, англичане же не смогли в Лондоне одолеть Шотландию – 0:0. Несмотря на потерю очков у Чехии и Англии по 4 очка, у Хорватии и Шотландии по 1-му баллу.

В другом матче группы Е шведы одолели словаков - 1:0. Сегодня в 20 часов Красноярска смотрим, как венгры будут отбиваться от французов, в 23 часа топ-матч в исполнении Германии и Португалии.

В 2 часа ночи выйдут на поле Польша и Испания.

Из хороших новостей про сборную России: у вратаря Матвея Сафонова вчера родилась дочь, девочку назвали Майя. Надеемся, что молодой отец не сможет нянчиться с ребенком уже после игры с Данией 21-го июня, а еще немного порадует своей игрой в плей-офф Евро 2020, сообщает Радио Сибирь Красноярск на 95,8 FM.

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