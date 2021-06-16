«Он идёт до конца, изучая какой-либо трюк, финт»: Школьник из Красноярска стал хранителем мяча EURO-2020

11-летний Данил Будников вынесет мяч на чемпионате Европы. Такую возможность он получил, победив в конкурсе на самое креативное набивание мяча. Для победы в конкурсе юный футболист побил личный рекорд, набив мяч 1 730 раз. Всем трюкам Данил научился сам.

«Я часто наблюдаю за его игрой и основное слово, раскрывающее характер Данила – это упорство, – рассказывает тренер юного красноярца по футбольному фристайлу Емельянов Борис. – Он идёт до конца, изучая какой-либо трюк, финт. Пока он не отточит его до конца – он не остановится. Думаю, именно это помогло ему победить в конкурсе. - Когда узнал о его победе, то очень обрадовался! Приятно, когда твой воспитанник сможет пообщаться с игроками такого уровня. Это даст ему дополнительный стимул к развитию. Опять же, Данилу всего 10, а он уже участвует в таком событии. Два года назад я сам принимал участие в открытии чемпионата мира по футболу и это было незабываемо. Представляю, каким событие будет для Данила. Это очень хорошо, что у красноярских детей есть возможность участвовать и выигрывать такие конкурсы».

Данил уже три года занимается в спортивной школе «Рассвет» и страстно увлечён футболом. Теперь мальчик стал хранителем мяча Евро-2020 и встретится со звёздами мирового футбола, например Роналду. Увидеть юного футболиста можно 21 июня на телеканале «Матч Премьер», который будет транслировать эту игру Финляндии против Бельгии на «Газпром Арене». Данил вынесет мяч на поле перед началом игры .

Фото: danil_budnikov14