Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. Сделав дубль в игре с венграми 7-ой номер Португалии обошел Мишеля Платини, на счету которого 9 забитых мячей. У Криштиану, который играл на Евро еще в 2004-м году, уже 11 голов В итоге португальцы разгромили Венгрию со счетом 3:0. В другом матчей группы F французы одолели немцев – 1:0.

Сегодня же у сборной России, пожалуй, самый важный матч Евро, дабы в ребят верила не только Ольга Бузова и ее фанаты, но и адекватная часть россиян. В 20 часов по Красноярску наши в Санкт-Петербурге играют с Финляндией. Игру покажет «Перый канал». Точно не сыграет Юрий Жирков, который закончил с турниром по травме. В 23 часа сегодня Турция-Уэльс, а ночью, в 2 часа красноярского времени, Италия – Швейцария, сообщает Радио Сибирь Красноярск на 95,8 FM.

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