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Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы

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Красноярск
10:30 16 Июня 2021
футбол, чемпионат, спорт
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Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. Сделав дубль в игре с венграми 7-ой номер Португалии обошел Мишеля Платини, на счету которого 9 забитых мячей. У Криштиану, который играл на Евро еще в 2004-м году, уже 11 голов В итоге португальцы разгромили Венгрию со счетом 3:0. В другом матчей группы F французы одолели немцев – 1:0.

Сегодня же у сборной России, пожалуй, самый важный матч Евро, дабы в ребят верила не только Ольга Бузова и ее фанаты, но и адекватная часть россиян. В 20 часов по Красноярску наши в Санкт-Петербурге играют с Финляндией. Игру покажет «Перый канал». Точно не сыграет Юрий Жирков, который закончил с турниром по травме. В 23 часа сегодня Турция-Уэльс, а ночью, в 2 часа красноярского времени, Италия – Швейцария, сообщает Радио Сибирь Красноярск на 95,8 FM.

 

 

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Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы

АДРЕСА ФИРМЕННЫХ САЛОНОВ В КРАСНОЯРСКЕ:
*** ул. Белинского 8, ТЦ «Комсомолл» (2 этаж)
*** ул. Партизана железняка, 23 , ТЦ «Июнь» (1 этаж, рядом со стойкой администратора)
*** ул. Авиаторов, 19 , МВДЦ "Сибирь" (1 этаж)
*** ул. Телевизорная, 1 ст. 2 , ТК на Свободном (2 этаж)
*** Аэропорт "Емельяново" (3 этаж, стерильная зона)

 

Instagram: @krasnoyarsk_yamaguchi 
Сайт: yamaguchi.ru

Тел: 8(391) 203-03-40
8-800-333-12-81

 

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