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Евро-2020: Сборная Украины проиграла команде Нидерландов

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Красноярск
11:00 14 Июня 2021
общество, спорт, красноярск
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Сборная Украины едва не ушла от поражения в матче с Нидерландами на Евро-2020. Встреча в рамках группы С завершилась со счетом 3:2 в пользу оранжевых. Во втором тайме Вейналдум и Вегорст сделали счет 2:0, но затем Ярмоленко и Яремчук восстановили равновесие.

Нидерланды забили победный гол на 85-ой минуте, окончательный итог пока самой интересной встречи турнира установил Дюмфис. До этого в рамках группы С австрийцы переиграли Северную Македонию – 3:1. В другом матче дня в рамках группы D англичане выиграли у хорватов - 1:0.

Сегодня в 20 часов по Красноярску смотрим Шотландия – Чехия, в 23 часа - поляков со словаками, а уже в 2 часа ночи - Испанию и Швецию.

 

 

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Евро-2020: Сборная Украины проиграла команде Нидерландов

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