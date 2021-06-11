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Футбольный «Енисей» начнет новый сезон игрой на выезде

Главная Спорт
Красноярск
12:40 11 Июня 2021
футбол, енисей, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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«Енисей» начнет новый сезон Футбольной национальной лиги игрой на выезде. 10 июля команда встретится с клубом «Велес» в Москве.

На домашнем стадионе болельщики смогут увидеть мачт красноярцев через неделю – 17 июля. Соперником станет либо «Кубань-Холдинг» из Краснодара, либо «Томь». В случае, если кубанцы не пройдут лицензирование, прописку в ФНЛ сохранят сибиряки, занявшие в минувшем первенстве 18 место в зоне вылета.

Сейчас «Енисей» находится на предсезонных сборах в Красноярске. Позже вылетит на второй этап подготовки в подмосковные Бронницы. Меж тем соцсети клуба приглашают красноярцев 12 июля на пивной завод - поддержать сборную России в матче чемпионата Европы против Бельгии.

Фото: ФК «Енисей»

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