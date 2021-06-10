Сергей Чупров: «Красный Яр» всегда претендует только на первое место»

- Сергей Иванович, сезон позади. Ваша оценка выступления РК «Красный Яр»?

- Оценка двоякая. На определенном этапе хорошо сыграли, на другом – не очень удачно. Масса причин. К сожалению, у нас перед решающими матчами ведущие игроки Кирилл Готовцев, Богдан Федотко выпали из состава из-за того, что получили травмы в игре за сборную России. Мы не смогли хорошо подготовиться к матчам с «Енисеем-СТМ». Получился провал – самые главные матчи, к сожалению, проиграли. Надо отдать должное правобережному клубу они в конце года провели хорошую селекцию, приобрели качественных легионеров и поэтому у них все получилось.

- В полуфинале, многие говорят, не хватило «Яру» человеческого ресурса. Вы согласны?

- Да, травмы Готовцева и Федотко сильно подкосили наш состав. Равноценной замены в нападении мы не нашли.

- «Красный Яр» всегда привлекает в состав много своей молодежи. Как вы думаете, какой должен быть баланс: молодежь – опытные регбисты?

- Процентов 30-35 молодежи, остальные опытные игроки. У нас есть молодежная команда, которая заняла третье место. В отличие от всех команд наша молодежь играла без усиления из основного состава. Достойно выступили и даже выиграли почти у основного состава «Славы». У наших молодых глаза горят, что позволяет им прогрессировать. Думаю, будущее за ними.

- Селекционная работа не прекращается. Все это знают. Можете сообщить что-то новое болельщикам «Красного Яра»? И вообще ваши ожидания в трансферной политике клуба?

- Мы переговорили с рядом легионеров и предложили прекратить сотрудничество с РК «Красный Яр». Друг друга прекрасно поняли. Надо усилить состав, особенно в линии нападения. Эта работа ведется, будем привлекать новых легионеров в основном в нападение. Пока не буду озвучивать фамилии, кто покинет клуб, кто придет, болельщики скоро все узнают.

- Дмитрий Сухин вернется в команду после аренды в «Локомотиве»?

- Пока Дима Сухин в аренде в Пензе. У него есть желание вернуться, у нас есть желание его вернуть. Мы разговариваем, думаю, что в скором будущем Дима будет у нас.

- Что с лимитом на легионеров? Что будет в новом сезоне? Какой, по-вашему, должен быть лимит?

- Тот лимит, который есть (восемь в заявке, шесть на поле), удовлетворяет всех. Единственное, добавили пункт о двух молодых легионерах, которые в будущем могут играть за сборную России. Мы этим пунктом воспользовались, привезли Джейсона Таумалоло и Дилана Смита, молодых талантливых регбистов, которых тренеры будут развивать.

- Ушедший сезон был самым интригующим за последние годы, но по его окончании прекратили свое существование сразу три команды – «Кубань», «Булава», «Владивостокские тигры». Ходят нехорошие слухи, что испытывают финансовые трудности «ВВА-Подмосковье», ЦСКА, «Слава». Что нас ждет в новом сезоне?

- Сложно говорить. Десять команд заявляются в Премьер-лигу, но из-за неразумной финансовой политики в определенных клубах возникла масса проблем. Я никак не ожидал, что «ВВА-Подмосковье» будет в их числе. К сожалению, в то время не те люди пришли к руководству клуба и завели команду в тупик.

- Выход есть?

- В Монино хорошая молодежь, если доберут в состав легионеров, будет сильная команда. Все говорят, какой интригующий прошедший сезон! Было желание преподнести чемпионат как прорыв, как развитие по всем позициям. На самом деле все обстоит несколько иначе. Чтобы пошло развитие, чтобы команды играли, надо в каждом клубе создавать прочный фундамент. Чтобы было стабильное, хотя бы минимальное финансирование, чтобы бюджета хватало на весь сезон. К сожалению, в ряде команд этого нет. Через месяц чемпионат, а пока проблемы в клубах до сих пор не устранены. Помимо «ВВА-Подмосковья» есть проблемы в таких клубах как ЦСКА, «Слава», «Стрела». Хороший бюджет у «Енисея-СТМ», недалеко мы и «Локомотив-Пенза». Про остальных такое сказать не могу. И это тревожит.

- Понравился ли вам переход на систему лето – осень – весна?

- Недавно было совещание руководителей клубов, процентов 80-90 говорили, что это не есть хорошо. Мы перешли на такую систему из-за сборной России. Для ее успешного выступления, но сейчас посмотрим к чему это привело. Третьего июля матч в Испании, 17 июля игра в Нижнем Новгороде с Португалией. Не уверен, что мы выиграем у Испании. Наверное, будут большие проблемы с Португалией. Неправильная политика тренеров сборной, в частности Лина Джонса. Уверен, с этим тренером в финальную часть Кубка мира мы не попадем. Для меня это очень больно, но прогноз такой.

- Плей-офф из одного матча, как планируется в новом сезоне, это хорошо или плохо?

- Может возникнуть элемент случайности. Кто-то настроится, кто-то нет. Мы смотрим НХЛ, они пришли к идеальной системе, выстраданной годами. В регби до четырех побед играть многовато, но до двух побед играть надо, тогда появится интерес, будут расти команды. Например, в прошлом году из-за травм, пандемии провалился «Енисей-СТМ», но в итоге по классу, по уровню, что «Енисей-СТМ», что «Красный Яр» серьезно выше той же Пензы, той же «Стрелы». Мы это понимаем. У «Енисея-СТМ», у «Красного Яра» строятся великолепные базы для подготовки регбистов, закладывается фундамент для успешного выступления. В других клубах, к сожалению, пока этого нет.

- Ваши пожелания болельщикам «Красного Яра». На что рассчитывать в следующем сезоне?

- «Красный Яр» всегда претендует только на первое место. Как это получается, другой вопрос. Попрошу болельщиков набраться немного терпения. У нас подросла прекрасная молодежь, в это трансферное окно мы закомплектуем команду так, чтобы нашим болельщикам было приятно наблюдать за игрой «Красного Яра», болеть за команду. И в чемпионате, и в Кубке России будем бороться только за победу.

фото: РК «Красный Яр»