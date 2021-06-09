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Телеканал «Матч ТВ» не будет транслировать матчи сборной России на групповом этапе Евро-2020

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Красноярск
09:00 9 Июня 2021
общество, спорт, игра
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Федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» не будет транслировать матчи сборной России на групповом этапе Евро-2020. «Россия 1» покажет игру с Бельгией 12 июня, а матчи команды Станислава Черчесова против Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня) будут транслироваться на «Первом канале».

Отмечу, что в марте главный редактор субхолдинга «Матч ТВ» Александр Тащин заявлял, что канал покажет игру с Финляндией. Сообщалось,  что у генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки напряженные отношения с руководителем Telesport Петром Макаренко. Именно эта компания, которая традиционно выступает в роли посредника, владеет правами на матчи сборной России и Евро-2020 в России. Так что смотрим сборную России на первой и второй кнопках.

 

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