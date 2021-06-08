Зеленый Марафон Сбера собрал около 2000 гостей в Красноярске

В субботу, 5 июня, на о. Татышев в Красноярске прошел Зеленый Марафон Сбера. Несмотря на непогоду, в мероприятии приняли участие около 2 тыс. жителей и гостей города.

Спортивная программа Зеленого Марафона включила в себя забеги на различные дистанции. Основной традиционно стала дистанция в 4,2 км — десятая часть марафонской, ее могли пробежать все желающие в возрасте от 14 лет. Дети бежали в двух забегах на 500 и 1000 м, состоялись инклюзивные старты для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также новая дисциплина: скандинавская (северная) ходьба. Победитель забега на 4,2 км получил сертификат на перелёт от авиакомпании «КрасАвиа» и подарки от экосистемы Сбер.

Всего на площадке Зелёного Марафона работало более 20 локаций. Клиенты банка объединились в команды и соревновались в мини-футболе, волейболе и баскетболе. Маленьких гостей развлекали аниматоры, творческие мастер-классы. Одной из самых популярных площадок Зеленого Марафона стало арт-пространство «Трудово». Ребята с особенностями развития сделали медали для участников забега, для всех посетителей марафона провели творческие мастер-классы, приготовили угощения. Атмосферу праздника дополнила концертная программа.

Кроме того, всех посетителей Зелёного Марафона приглашали принять участие в экологической акции - сбор одежды для дальнейшей переработки. Была представлена отдельная зона СберЗдоровья с умными весами, ростомером, тонометром и пульсоксиметром. Каждый желающий смог измерить свои показатели. Вызвала живой интерес и площадка СберДевайсов, там горожане пробовали в деле SberBox, Cбер лампочку, Сбер розетку, конультировались по вопросам подключения СберПрайм.

В финале праздника состоялся розыгрыш призов, счастливчикам достались подарки от экосистемы Сбер и партнёров мероприятия, главным призом стал электросамокат.

В этом году Зеленый Марафон стал технологичным и прошел двух форматах в 180 городах России и зарубежья: часть городов приняли участие в офлайн-формате, остальные пробежали онлайн. В Красноярском крае онлайн Марафон состоялся в Норильске, Ачинске и Минусинске.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«Зеленый Марафон в этом году прошёл в уникальном формате. Мы объединили тему экологии и спорта, форматы онлайн и оффлайн забегов. Все участники большие молодцы: дети, взрослые, активисты по северной ходьбе. Превосходя себя, пробежали дистанцию и ребята с ограниченными возможностями, для них это очень важное преодоление и ценная награда. В этом году призовой фонд был самым щедрым на подарки от партнеров и экосистемы Сбера, которыми мы награждали победителей розыгрыша, забегов и командных игр. А самое главное, каждый участник забега на Зелёном Марафоне смог внести свой вклад в озеленение региона, поддержать экологическую инициативу, превратив километры в рубли».