7 июня
Красноярск
погода +15 °C
72.93
 
€ 88.65
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцев приглашают к участию в Кубке города по подтягиванию

Главная Спорт
Красноярск
14:10 7 Июня 2021
спорт, красноярск, соревнования
версия для печати Ico_print

В понедельник, 7 июня, в Красноярске стартуют отборочные этапы Кубка города по подтягиванию. Финалы районов пройдут 21 и 22 июня; а финал Кубка города – 26 июня.

Сегодня, 7 июня, желающие принять участие могут продемонстрировать свои достижения:
с 18.30 до 19.30 часов - ул. Молодежный, 7;
с 18.30 до 19.30 часов - ул. Энергетиков, 24.

Во вторник, 8 июня:
с 18.30 до 19.30 часов - ул. Кольцевая, 12А;
с 18.30 до 19.30 часов - ул. Мате Залки, 38;
с 18.30 до 19.30 часов - ул. Железнодорожников, 10А;
с 18.30 до 19.30 часов - ул. Карбышева, 24Б;
с 18.30 до 19.30 часов - ул. Спортивная, 186.

С общим графиком подтягиваний с 7 по 26 июня можно ознакомиться здесь.

Напомним, к участию в городском финале допускаются только победители и призеры (занявшие 1,2,3 место) из каждой возрастной группы районного финала. Обязательным условием для участия в финале является пройденные I этап (дворовые соревнования) и во II этап (финалы районных соревнований).
Заявки на участие вместе со свидетельством о рождении, паспортом или их копиями осуществляются в день проведения соревнований согласно графику проведения этапов.

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В женском волейбольном «Енисее» новая центральная блокирующая

В женском волейбольном «Енисее» новая центральная блокирующая

6 Июня 2021 г.
Ранее Анна Прасолова выступала за нижегородскую «Спарту»
Новости Красноярска: Умер обладатель золотых медалей чемпионата России в составе «Енисея» Максим Ишкельдин

Умер обладатель золотых медалей чемпионата России в составе «Енисея» Максим Ишкельдин

6 Июня 2021 г.
У спортсмена оторвался тромб

Красноярка завоевала бронзу паралимпийского чемпионата Европы

2 Июня 2021 г.
Соревнования проходили в Польше
Новости Красноярска: Александр Алферов остается главным тренером футбольного «Енисея»

Александр Алферов остается главным тренером футбольного «Енисея»

2 Июня 2021 г.
Менять наставника не планируют
Новости Красноярска: Женский «Енисей» взял реванш у лидера Суперлиги

Женский «Енисей» взял реванш у лидера Суперлиги

31 Мая 2021 г.
В заявку на матч с «Локомотивом» попали 23 футболистки
Новости Красноярска: В Красноярске вновь пройдет кубок Главы города по конному спорту

В Красноярске вновь пройдет кубок Главы города по конному спорту

31 Мая 2021 г.
Вход свободный
Новости компаний
07/06
Сотрудники БоАЗа благоустроили территорию медцентра
01/06
Красноярский цементный завод провел встречу с потребителями
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске тушат пожар в 24-этажном доме

В Красноярске тушат пожар в 24-этажном доме

6 Июня 2021 г.
С верхних этажей эвакуировали жильцов
Новости Красноярска: В двух районах Красноярского края из-за увеличения уровня воды парализовано транспортное сообщение

В двух районах Красноярского края из-за увеличения уровня воды парализовано транспортное сообщение

7 Июня 2021 г.
Вода поднялась в реках Казыр и Амыл
Новости Красноярска: Полицейские проверяют случаи отравления домашних питомцев в Емельяновском районе

Полицейские проверяют случаи отравления домашних питомцев в Емельяновском районе

6 Июня 2021 г.
Случаи отравления произошли в одном из коттеджных поселков
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru