Красноярцев приглашают к участию в Кубке города по подтягиванию

В понедельник, 7 июня, в Красноярске стартуют отборочные этапы Кубка города по подтягиванию. Финалы районов пройдут 21 и 22 июня; а финал Кубка города – 26 июня.
Сегодня, 7 июня, желающие принять участие могут продемонстрировать свои достижения:
с 18.30 до 19.30 часов - ул. Молодежный, 7;
с 18.30 до 19.30 часов - ул. Энергетиков, 24.
Во вторник, 8 июня:
с 18.30 до 19.30 часов - ул. Кольцевая, 12А;
с 18.30 до 19.30 часов - ул. Мате Залки, 38;
с 18.30 до 19.30 часов - ул. Железнодорожников, 10А;
с 18.30 до 19.30 часов - ул. Карбышева, 24Б;
с 18.30 до 19.30 часов - ул. Спортивная, 186.
С общим графиком подтягиваний с 7 по 26 июня можно ознакомиться здесь.
Напомним, к участию в городском финале допускаются только победители и призеры (занявшие 1,2,3 место) из каждой возрастной группы районного финала. Обязательным условием для участия в финале является пройденные I этап (дворовые соревнования) и во II этап (финалы районных соревнований).
Заявки на участие вместе со свидетельством о рождении, паспортом или их копиями осуществляются в день проведения соревнований согласно графику проведения этапов.