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Красноярка завоевала бронзу паралимпийского чемпионата Европы

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Красноярск
16:05 2 Июня 2021
забег, спорт, паралимпиада
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На паралимпийском чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Польше представительница Красноярского края Вероника Зотова «взяла» бронзовую медаль в беге на дистанции 1 500 м.

«Все спортсмены выступили так, как мы прогнозировали. Вероника опоздала на полсекунды, но почему – я не знаю. Главное – Вероника обогнала вторую россиянку – двукратную паралимпийскую чемпионку. Мы планировали обогнать всех, чтобы ещё раз сказать, что мы достойны олимпиады!», – заявил тренер Вероники Виктор Соколов

Победу в этом забеге одержала спортсменка из Ирландии Грета Стреймиките, а второе место – испанка Изаскун Осес Аюкар.

Вероника – мастер спорта России по лёгкой атлетике в спорте слепых и многократный призёр чемпионатов России и Европы. Сейчас она – одна из кандидаток на участие в XVI Паралимпийских летних играх 2021 года в Токио.

Фото: Крайспорт

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