Александр Алферов остается главным тренером футбольного «Енисея». Он возглавил команду после ухода Александра Тарханова, не проработавшего и четырех месяцев.

В последнее время в спортивных СМИ несколько раз назывались фамилии потенциальных новых тренеров красноярцев, в том числе и Сергея Игнашевича. Однако нынешнего наставника было решено сохранить.

Напомним, последний сезон в первенстве Футбольной национальной лиги красноярцы завершили на 10 месте. Новый сезон стартует 10 июля.

Фото с официального сайта ФК «Енисей»