2 июня
Красноярск
погода +30 °C
73.5
 
€ 89.69
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Александр Алферов остается главным тренером футбольного «Енисея»

Главная Спорт
Красноярск
12:35 2 Июня 2021
футбол, тренер, енисей, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Александр Алферов остается главным тренером футбольного «Енисея». Он возглавил команду после ухода Александра Тарханова, не проработавшего и четырех месяцев.

В последнее время в спортивных СМИ несколько раз назывались фамилии потенциальных новых тренеров красноярцев, в том числе и Сергея Игнашевича. Однако нынешнего наставника было решено сохранить.

Напомним, последний сезон в первенстве Футбольной национальной лиги красноярцы завершили на 10 месте. Новый сезон стартует 10 июля.

 

Фото с официального сайта ФК «Енисей»

Спорт / НОВОСТИ

Красноярка завоевала бронзу паралимпийского чемпионата Европы

2 Июня 2021 г.
Соревнования проходили в Польше
Новости Красноярска: Женский «Енисей» взял реванш у лидера Суперлиги

Женский «Енисей» взял реванш у лидера Суперлиги

31 Мая 2021 г.
В заявку на матч с «Локомотивом» попали 23 футболистки
Новости Красноярска: В Красноярске вновь пройдет кубок Главы города по конному спорту

В Красноярске вновь пройдет кубок Главы города по конному спорту

31 Мая 2021 г.
Вход свободный
Новости Красноярска: «Енисей-СТМ» оставил титул чемпиона России по регби при себе

«Енисей-СТМ» оставил титул чемпиона России по регби при себе

31 Мая 2021 г.
Это уже 11 победа красноярского регбийного клуба
Новости Красноярска: Красноярская сборная по борьбе завоевала 10 медалей на ярыгинском турнире

Красноярская сборная по борьбе завоевала 10 медалей на ярыгинском турнире

31 Мая 2021 г.
Красноярские борцы получили пять серебряных и пять бронзовых медалей
Новости Красноярска: Двое воспитанников красноярского футбола могут вернуться в «Енисей»

Двое воспитанников красноярского футбола могут вернуться в «Енисей»

31 Мая 2021 г.
По данным sibnovosti.ru, речь идет о полузащитниках Евгении Песегове и Азере Алиеве
Новости компаний
01/06
Красноярский цементный завод провел встречу с потребителями
31/05
Зелёная дружина СГК высадила несколько сотен деревьев и кустарников в красноярских школах
26/05
Фирменный магазин комбината «Волна» представил новинки потребителям
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Археологи впервые нашли следы неолитической культуры на территории Минусинска

Археологи впервые нашли следы неолитической культуры на территории Минусинска

29 Мая 2021 г.
По предварительным данным, находкам 5-7 тыс. лет
Новости Красноярска: У красноярских спортсменок медали Гран-при «Иван Ярыгин – 2021»

У красноярских спортсменок медали Гран-при «Иван Ярыгин – 2021»

29 Мая 2021 г.
Динара Кудаева заняла второе место
Новости Красноярска: Красноярцы могут обратится к губернатору в подразделениях МФЦ

Красноярцы могут обратится к губернатору в подразделениях МФЦ

2 Июня 2021 г.
Приёмные открыты на ул. Телевизорная, 1 и ул. Свердловская, 69
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru