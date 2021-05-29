У красноярских спортсменок медали Гран-при «Иван Ярыгин – 2021»

На турнире по вольной и женской борьбе Гран-при «Иван Ярыгин – 2021» определились первые победители и призеры. В числе обладателей медалей соревнований - красноярская спортсменка Динара Кудаева.

В финальном поединке в весовой категории до 65 кг она уступила сопернице из Монголии Болортунгалаг Зоригт и заняла второе место.

«Мы с соперницей из Монголии уже встречались несколько раз. Я ее обыгрывала, но в любом случае есть над чем работать. Видимо, сегодня она была лучше подготовлена. Конечно, я расстроилась, очень хотела победить», – рассказала Динара Кудаева сайту «Крайспорт».

Красноярки Екатерина Исакова и Татьяна Новик завоевали бронзовые медали в категории до 55 кг, где первенствовала россиянка Виктория Ваулина. Также «бронза» у Александры Ниценко в весе до 59 кг. В этой категории победила Шоовдор Баатаржав из Монголии.

Фото: сайт Федерации спортивной борьбы России