29 мая
Красноярск
погода +5 °C
73.59
 
€ 89.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

У красноярских спортсменок медали Гран-при «Иван Ярыгин – 2021»

Главная Спорт
Красноярск
11:10 29 Мая 2021
медали, финал, турнир, борьба, ярыгин
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На турнире по вольной и женской борьбе Гран-при «Иван Ярыгин – 2021» определились первые победители и призеры. В числе обладателей медалей соревнований - красноярская спортсменка Динара Кудаева.

В финальном поединке в весовой категории до 65 кг она уступила сопернице из Монголии Болортунгалаг Зоригт и заняла второе место.

«Мы с соперницей из Монголии уже встречались несколько раз. Я ее обыгрывала, но в любом случае есть над чем работать. Видимо, сегодня она была лучше подготовлена. Конечно, я расстроилась, очень хотела победить», – рассказала Динара Кудаева сайту «Крайспорт».

Красноярки Екатерина Исакова и Татьяна Новик завоевали бронзовые медали в категории до 55 кг, где первенствовала россиянка Виктория Ваулина. Также «бронза» у Александры Ниценко в весе до 59 кг. В этой категории победила Шоовдор Баатаржав из Монголии.

Фото: сайт Федерации спортивной борьбы России

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Президент федерации спортивной борьбы России посетил Ярыгинский турнир

Президент федерации спортивной борьбы России посетил Ярыгинский турнир

28 Мая 2021 г.
«Ярыгинский турнир можно приравнять к малому чемпионату Европы», отметил Мамиашвили
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» начнет новый сезон 10 июля

Футбольный «Енисей» начнет новый сезон 10 июля

28 Мая 2021 г.
Опубликованы даты сезона 2021/2022
Новости Красноярска: Красноярский юниор получил первое «золото» на первенстве России по плаванию

Красноярский юниор получил первое «золото» на первенстве России по плаванию

28 Мая 2021 г.
Первое «золото» в копилку красноярской команды принёс Константин Суслопаров
Новости Красноярска: Елизавета Жаткина взяла две бронзы на юниорском первенстве мира

Елизавета Жаткина взяла две бронзы на юниорском первенстве мира

25 Мая 2021 г.
В турнире принимают участие 244 спортсмена из 53 стран
Новости Красноярска: Красноярцам предлагают поучаствовать в V Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ»

Красноярцам предлагают поучаствовать в V Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ»

24 Мая 2021 г.
Главное иметь при себе медицинскую справку
Новости Красноярска: В Дудинке пройдет юбилейный международный турнир по керлингу

В Дудинке пройдет юбилейный международный турнир по керлингу

24 Мая 2021 г.
Соревнования стартуют 27 мая
Новости компаний
26/05
Фирменный магазин комбината «Волна» представил новинки потребителям
25/05
Рейтинг МФО, выдающих долгосрочные займы, на проекте ВсеЗаймыОнлайн
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Енисей почти затопил набережную левого берега Красноярска

Енисей почти затопил набережную левого берега Красноярска

28 Мая 2021 г.
28 мая уровень воды в реке увеличился на 10 см
Новости Красноярска: Еn+ group поддержит одарённых студентов

Еn+ group поддержит одарённых студентов

28 Мая 2021 г.
Первыми её ощутят студенты-металлурги и студенты-энергетики
Новости Красноярска: В Красноярск прилетели первые участники Ярыгинского турнира

В Красноярск прилетели первые участники Ярыгинского турнира

26 Мая 2021 г.
Схватки уже завтра
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru