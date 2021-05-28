Президент федерации спортивной борьбы России посетил Ярыгинский турнир

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили посетил турнир имени «Ивана Ярыгина». По его мнению, данные соревнования можно прировнять к чемпионату Европы.

«Для спортсмена участие в красноярских соревнованиях – это визитная карточка. Турнир «Ивана Ярыгина» всегда показывает высокий уровень спортсмена, не важно – "олимпиец" он или нет», – отметил Михаил

Также президент Федерации сообщил, что сейчас идёт вопрос об увековечивании памяти заслуженного тренера Дмитрия Миндиашвили:

«Имя Дмитрия Георгиевича уже вписано в века, его успехами в профессии и отношением к стране. Мы должны заботится и развивать его наследие. Мы никогда не забудем Миндиашвили за его великие дела».

Фото: сайт Крайспорт