Футбольный «Енисей» начнет новый сезон 10 июля. Окончательно календарь будет сформирован, когда все клубы Олимп-ФНЛ пройдут лицензирование.

До конца года планируется провести 27 туров. В 2022 году игры стартуют с 6 марта. Закончится новый сезон 21 мая следующего года.

Напомним, предыдущее первенство «Енисей» завершил на 10 месте. При обсуждении планов в августе прошлого года сотрудница Минспорта именно такой результат и прогнозировала. Министр спорта Павел Ростовцев же поставил задачу в государственное задание занять место не ниже 12-го. Ее клуб во главе с директором Алексеем Иваховым ответственно выполнил.

фото: Крайспорт