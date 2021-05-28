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Футбольный «Енисей» начнет новый сезон 10 июля

Главная Спорт
Красноярск
14:43 28 Мая 2021
футбол, енисей, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» начнет новый сезон 10 июля. Окончательно календарь будет сформирован, когда все клубы Олимп-ФНЛ пройдут лицензирование.  

До конца года планируется провести 27 туров. В 2022 году игры стартуют с 6 марта. Закончится новый сезон 21 мая следующего года.

Напомним, предыдущее первенство «Енисей» завершил на 10 месте. При обсуждении планов в августе прошлого года сотрудница Минспорта именно такой результат и прогнозировала. Министр спорта Павел Ростовцев же поставил задачу в государственное задание занять место не ниже 12-го. Ее клуб во главе с директором Алексеем Иваховым ответственно выполнил.

 

фото: Крайспорт

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