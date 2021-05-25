Елизавета Жаткина взяла две бронзы на юниорском первенстве мира

На юниорском первенстве мира по тяжёлой атлетике, которое проходит в Узбекистане, красноярка Елизавета Жаткина стала первой российской спортсменкой, кто принес в актив национальной команды рейтинговые баллы. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Елизавета Жаткина выступает в весовой категории до 49 кг. Она вступила в борьбу в первый же день соревнований, по итогам которых девушка завоевала две бронзовые медали: во втором упражнении (толчок) и по сумме двоеборья. Кроме того, спортсменка из Красноярска выполнила норматив «Мастера спорта международного класса».

Отметим, что лучшей на турнире в этой весовой категории стала индонезийка Винди Кантика, которая выиграла три золотые медали из трёх возможных. На втором месте - трижды «серебряная» представительницы Румынии Михаэлы-Валентины Камбей.

Победа в первенстве дает шанс лучшим юниорам планеты стать участниками в ближайшем чемпионате мира. «Набор» нормативных «баллов» к будущим Олимпийским играм 2024 года в Париже начинается именно с турнира в Ташкенте.

Фото: kraysport.ru