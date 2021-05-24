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Красноярцы предлагают поучаствовать в V Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ»

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Красноярск
15:10 24 Мая 2021
забег, спорт, красноярск
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30 мая в Красноярске пройдёт V Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Участникам марафона предлагают пробежать Татышев-парку, Виноградовскому мосту и Центральной набережной Енисея, рассказали в пресс-службе мэрии. 

Бегуны смогут выбрать одну из трёх дистанций 1520 м – для детей, 5 км, 10 км и 21,1 км – для взрослых. Всех участников и зрителей ждёт праздничная программа. 

Программа мероприятия:

  • 10.30 - старт на 1520 м;
  • 11.00 - старт на 5 км;
  • 12.45 - церемония открытия Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ»;
  • 13.00 - старт на 10 и 21,1 км.​

Все участники получат номер и чип хронометража, футболку, сертификат участника, подарки  и медаль финишера. Получить стартовый пакет можно 28 и 29 мая, с 10.00 до 20.00 в ​МТБУ «Пилот» (ул. Аэровокзальная, 10.)

Фото: Официальная группа ЗаБег.РФ во "Вкотнтакте"

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