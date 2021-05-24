Красноярцы предлагают поучаствовать в V Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ»

30 мая в Красноярске пройдёт V Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Участникам марафона предлагают пробежать Татышев-парку, Виноградовскому мосту и Центральной набережной Енисея, рассказали в пресс-службе мэрии.

Бегуны смогут выбрать одну из трёх дистанций 1520 м – для детей, 5 км, 10 км и 21,1 км – для взрослых. Всех участников и зрителей ждёт праздничная программа.

Программа мероприятия:

10.30 - старт на 1520 м;

11.00 - старт на 5 км;

12.45 - церемония открытия Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ»;

13.00 - старт на 10 и 21,1 км.​

Все участники получат номер и чип хронометража, футболку, сертификат участника, подарки и медаль финишера. Получить стартовый пакет можно 28 и 29 мая, с 10.00 до 20.00 в ​МТБУ «Пилот» (ул. Аэровокзальная, 10.)

Фото: Официальная группа ЗаБег.РФ во "Вкотнтакте"